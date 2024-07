Xổ số kiến thiết miền Nam: Nguồn thu, lợi nhuận gắn liền trách nhiệm xã hội

Ấm áp, nghĩa tình

Thị trường phía Nam vô cùng phổ biến vé số và đa phần chuộng vé số truyền thống, vẫn là những người bán vé số rong ruổi đi khắp các con đường. Với nhiều người, bán vé số trở thành nồi cơm nuôi gia đình, duy trì cuộc sống. Người không vốn liếng, hạn chế sức lao động… vẫn có một công việc trang trải chi tiêu hàng ngày.

Chính vì việc tổ chức xuyên suốt với mạng lưới phân phối năng động, vé số của nhiều đơn vị xổ số kiến thiết miền Nam, trong đó có xổ số kiến thiết TPHCM, nhiều năm qua luôn dẫn đầu về tính hiệu quả, doanh số. Bên cạnh đó, “trái ngọt” từ hoạt động kinh doanh sau khi hoàn thành thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, luôn được chia sẻ một phần đến với chính những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn; cho các hoạt động, chương trình an sinh, phúc lợi xã hội của địa phương như: xây nhà tình thương, tình nghĩa, xây bệnh viện, trường học, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó…

Đại diện Công ty XSKT TPHCM trao tặng xe hiến máu lưu động cho

Hội Chữ thập đỏ TPHCM

Đại diện Công ty XSKT Đồng Tháp và Công ty XSKT Bến Tre trao tặng nhà tình thương cho người dân

Từ mấy chục năm nay, kể từ ngày thành lập, kể cả những lúc gian nan vượt qua thách thức của thị trường khi vé số truyền thống bị cạnh tranh bởi nhiều hình thức may rủi tự phát đến các trang mạng đỏ đen nước ngoài... thì hoạt động xã hội vẫn được các đơn vị xổ số kiến thiết Miền nam duy trì và quan tâm đúng mức.

Đại diện Công ty XSKT Đồng Tháp trao tặng xe đạp cho các học sinh nghèo hiếu học trong tỉnh

Đại diện Công ty XSKT Bà Rịa Vũng Tàu trao bảng tượng trưng giá trị căn nhà tình thương cho người dân

Với ý thức và cái tâm từ những người lãnh đạo tạo nên văn hóa ấm áp, nghĩa tình cho thương hiệu xổ số kiến thiết miền Nam, trong đó có Xổ số kiến thiết TPHCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Nai, Tây Ninh… Đâyđều là địa chỉ quen thuộc trong các phong trào hỗ trợ xã hội y tế, giáo dục, xây dựng hàng ngàn nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, hàng trăm cây cầu…

Đại diện Công ty XSKT Sóc Trăng trao quà và học bổng cho các em học sinh

Đại diện Công ty XSKT TPHCM trao quà cho người bán vé số dạo

Dòng chảy trách nhiệm xã hội

“Nguồn thu, lợi nhuận từ vé số đi về đâu?” là câu hỏi không chỉ gây tò mò mà còn khá nhiều nghi hoặc của giới không chuyên nhìn về các công ty xổ số kiến thiết miền Nam.

Đối với các cơ quan quản lý thì sự minh bạch trong số liệu kinh doanh, con số hàng chục ngàn tỷ đồng nộp ngân sách hàng năm là những con số biết nói về hiệu quả, tính cấp thiết của các đơn vị xổ số kiến thiết miền Nam.

Đại diện Công ty XSKT Vũng Tàu tặng quà Tết 2024 cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh

Đối với các tổ chức trách nhiệm xã hội thì xổ số kiến thiết TPHCM và 20 đơn vị thuộc xổ số khu vực miền Nam luôn là địa chỉ đỏ của dòng chảy trách nhiệm xã hội. Bởi các nguồn chi của các Công ty XSKT khu vực miền Nam thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 138/2017/TT- BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số… Do đặc thù tất cả các công ty xổ số kiến thiết đều là doanh nghiệp nhà nước nên các công ty phải nộp toàn bộ khoản lợi nhuận còn lại vào ngân sách nhà nước sau khi đã trích các quỹ: Quỹ dự phòng trả thưởng và Quỹ phúc lợi khen thưởng, Quỹ lương… theo quy định của Bộ Tài chính. Và 100% nguồn thu này được dùng để đầu tư xây dựng các công trình an sinh xã hội phục vụ địa phương do ngân sách nhà nước thực hiện.

Đại diện Công ty XSKT Vũng Tàu trao tặng thẻ bảo hiểm cho các em học sinh

Một hai năm gần đây, hoạt động kinh doanh xổ số khu vực miền Nam diễn ra thuận lợi, các kết quả kinh doanh của các công ty trong khu vực khá tốt. Đơn cử, năm 2023, các Công ty XSKT khu vực miền Nam đã nộp ngân sách 41.059 tỷ đồng, tăng 10,55% so với năm 2022 và đạt 113,56% kế hoạch năm 2023. Bên cạnh việc kinh doanh đạt hiệu quả, các hoạt động nghĩa tình đã thực sự trở thành truyền thống của các đơn vị xổ số kiến thiết, song hành cùng hoạt động kinh doanh. Trong năm 2023, toàn khu vực miền Nam đã thực hiện hoạt động phúc lợi, xã hội – từ thiện đạt tổng giá trị là 713,06 tỷ đồng (trong đó, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà vì người nghèo, nhà đại đoàn kết và sửa chữa nhà cho người nghèo là 5.171 căn, tương ứng với giá trị là 281,69 tỷ đồng. Đóng góp, tài trợ cho các chương trình giáo dục, y tế, hỗ trợ an sinh xã hội, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ phát triển tài năng trẻ, học bổng cho học sinh nghèo, chương trình tiếp bước trẻ em đến trường… tương ứng với giá trị là 431,37 tỷ đồng).

Đại diện Công ty XSKT Đồng Nai và XSKT Đồng Tháp trao nhà tình thương

cho người dân tại Đồng Nai

Trong hành trình không ngừng nỗ lực “kiến thiết” giá trị cộng đồng, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2024: XSKT Đồng Tháp nộp ngân sách hơn 1.128 tỷ đồng, trả thưởng 1.568 tỷ đồng và dành hơn 44 tỷ đồng cho các hoạt động phúc lợi xã hội như: xây nhà tình thương, tình nghĩa, giáo dục và y tế. XSKT Sóc Trăng nộp ngân sách hơn 1.400 tỷ đồng, trả thưởng 1.584 tỷ đồng và dành hơn 4,4 tỷ đồng cho các hoạt động phúc lợi xã hội như xây nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, tài trợ học bổng, y tế.

XSKT Kiên Giang nộp ngân sách hơn 1.100 tỷ đồng, trả thưởng hơn 1.500 tỷ đồng, dành hơn 9,5 tỷ đồng tài trợ xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ thiên tai, tài trợ cầu dân sinh, hỗ trợ các chương trình chính sách, xã hội.

XSKT Bạc Liêu, doanh nghiệp này nộp ngân sách hơn 1.200 tỷ đồng, trả thưởng hơn 1.538 tỷ đồng và dành hơn 5,6 tỷ đồng dành cho các hoạt động phúc lợi xã hội như: xây nhà tình thương, tình nghĩa, y tế và giáo dục.

XSKT An Giang nộp ngân sách hơn 1.295 tỷ đồng, trả thưởng 1.551 tỷ đồng và dành hơn 7,2 tỷ đồng dành cho các hoạt động phúc lợi xã hội như tài trợ học bổng, tài trợ nhà cho người nghèo, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà tết cho người nghèo.

Công ty XSKT Bà Rịa-Vũng Tàu nộp ngân sách gần 1000 tỷ đồng, trả thưởng hơn 1.559 tỷ đồng. XSKT TPHCM dành hơn 5 tỷ đồng cho các hoạt động phúc lợi xã hội…

Đại diện Công ty XSKT Sóc Trăng trao quà cho người bán vé số dạo trong Tỉnh

Với những con số trên có thể thấy nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ ngân ngân sách luôn là ưu tiên hàng đầu của Công ty XSKT khu vực miền Nam, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ của toàn ngành trong việc chung sức, chung lòng công cuộc đổi mới, hiện đại hóa các đô thị, trân trọng sứ mệnh “kiến thiết”, với ý nghĩa tốt đẹp của ngành xổ số “ích nước – lợi nhà”.

Hội đồng Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam bao gồm 21 tỉnh, thành phố như: An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng,Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, TPHCM, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long. Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số và quy chế hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực. Quy chế hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực do Hội đồng biểu quyết thông qua và được Bộ Tài chính chấp thuận. Lãnh đạo 21 Công ty XSKT thuộc khu vực miền Nam chụp ảnh lưu niệm tại Hội Nghị XSKT Khu vực miền Nam tổ chức tại An Giang vào đầu tháng 1-2024 Các nguồn chi của cả các Công ty XSKT Khu vực Miền Nam thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 138/2017/TT- BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; thường xuyên cập nhật các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số nói riêng và các quy định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nói chung để việc quản lý hoạt động kinh doanh của các công ty được ổn định, lành mạnh và không vi phạm các quy định của nhà nước.

SÔNG HƯƠNG-HỒNG MINH