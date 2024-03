Công ty XSKT Sóc Trăng nộp ngân sách 1.750 tỷ đồng, thực hiện công tác xã hội, từ thiện hơn 18,3 tỷ đồng

Năm 2023, XSKT Sóc Trăng đạt tỷ lệ tiêu thụ 99,25%, doanh số tiêu thụ 6.319 tỷ đồng (đạt 107% so với kế hoạch năm và tăng 13% so với năm 2022); lợi nhuận trước thuế đạt 832 tỷ đồng (đạt 113% kế hoạch); nộp ngân sách 1.750 tỷ đồng (đạt 113% kế hoạch năm và tăng 12% so với cùng kỳ).

Ngoài ra, bên cạnh hoạt động kinh doanh, XSKT Sóc Trăng còn tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, như: Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; tài trợ học bổng, hỗ trợ người nghèo, tập học sinh cho các trường trong và ngoài tỉnh… với tổng số tiền 18,33 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, các đại lý XSKT đến từ các đại phương khu vực miền Nam kiến nghị về việc tăng số lượng vé phát hành trên mỗi kỳ mở thưởng. Lý do là hiện nay tỷ lệ phát hành của các công ty XSKT đều đạt gần như 100%, dẫn đến tình trạng “khát vé”. Do đó, số lượng vé từ công ty phân bổ cho các đại lý rất ít, không đủ để phân phối cho người bán vé số dạo, khiến các đại lý gặp khó trong khâu phân phối vé.

Về kiến nghị này, ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty XSKT Sóc Trăng cho biết, thông tin là Hội đồng XSKT khu vực miền Nam đã thống nhất phương án đề xuất Bộ Tài chính tăng hạn mức doanh số phát hành từ 12 tờ/kỳ (120 tỷ đồng/kỳ) hiện nay lên 13 tờ/kỳ (130 tỷ đồng/kỳ) và đang chờ xem xét.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Hội đồng XSKT Sóc Trăng cho biết: Hoạt động kinh doanh XSKT không phải là hoạt động kinh doanh đơn thuần, mà như một biện pháp điều tiết thu nhập của một bộ phận dân cư, nhằm hỗ trợ huy động các nguồn lực trong nhân dân để thực hiện các mục tiêu phúc lợi xã hội, cộng đồng. Cụ thể, từ nguồn thu ngân sách của XSKT Sóc Trăng 1.750 tỷ đồng, tỉnh đã cân đối vào vốn đầu tư phát triển của địa phương 2.885 tỷ đồng (tương đương nguồn thu XSKT chiếm 60%) để đầu tư cơ sở hạ tầng các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế và dạy nghề.

Ông Lê Văn Khanh (trái), nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng nhận Huy chương Lao động hạng Nhất

Dịp này, ông Lê Văn Khanh, nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

TUẤN QUANG