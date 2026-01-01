Co.op Mart Vũng Tàu bán hơn 200 mặt hàng giá bình ổn phục vụ Tết

Ngày 1 đến 4-1, tại số 23 đường Lê Lợi, phường Vũng Tàu (TPHCM), siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu tổ chức chương trình bán hàng bình ổn lưu động phục vụ người dân mua sắm Tết.

Tại điểm bán hàng lưu động này có hơn 200 mặt hàng thiết yếu như: bột giặt, nước rửa chén, xoong nồi, drap gối, gạo, nước mắm… được bán với mức giá ưu đãi, giảm 30%-50% và mua 1 tặng 1.

Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu đưa 200 sản phẩm Việt Nam chất lượng cao đến điểm bán hàng lưu động phục vụ người dân mua sắm Tết. Ảnh: QUANG VŨ

Mục đích của đợt bán hàng bình ổn giá lần này là nhằm góp phần ổn định thị trường, tránh tình trạng đầu cơ trong dịp Tết, giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng Việt Nam chất lượng cao với mức giá tốt nhất.

Dự kiến, từ nay tới Tết Bính Ngọ 2026, Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu sẽ mở thêm 4 điểm bán hàng bình ổn lưu động với hàng trăm mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết như: bánh, kẹo, mứt, nước ngọt, nước giải khát… để người dân có thêm nhiều cơ hội mua sắm các sản phẩm chất lượng, giá cả bình ổn.

Các sản phẩm được giảm 30-50% hoặc mua 1 tặng 1. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Trần Công Hiếu, Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu cho biết, việc giữ ổn định giá cả luôn là nhiệm vụ cốt lõi mà Saigon Co.op và Co.opmart Vũng Tàu kiên trì thực hiện nhiều năm qua, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết. Giải pháp trọng tâm là chủ động nguồn hàng từ sớm, ký kết dài hạn với nhà cung cấp để “khóa” giá đầu vào, hạn chế tác động từ biến động thị trường. Bên cạnh đó, chương trình “Tích xanh trách nhiệm” được triển khai mạnh trong mùa Tết, giúp tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và nâng cao trách nhiệm của toàn chuỗi cung ứng.

Ngoài chương trình bán hàng bình ổn lưu động, mùa Tết năm nay, Saigon Co.op triển khai chuỗi khuyến mãi kéo dài từ 20-12-2025 đến 16-2-2026 với chủ đề “Đến Co.op chở Tết về”, được thiết kế theo từng giai đoạn, bám sát nhu cầu mua sắm thực tế của khách hàng. Riêng giai đoạn cao điểm, siêu thị sẽ tổ chức chương trình “Kết năm rộn ràng - Tung ngàn deal đỉnh”, với hơn 2.600 sản phẩm giảm giá trực tiếp, nhiều mặt hàng thiết yếu giảm sâu đến 45%, hàng trang trí Tết giảm gần 50%, một số sản phẩm hưởng ứng các chương trình kích cầu chung giảm đến 69%.

QUANG VŨ