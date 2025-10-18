Coteccons thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi

Việc phát hành trái phiếu nằm trong chiến lược tài chính dài hạn của Coteccons, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu hóa cơ cấu tài chính, bảo đảm thanh khoản và vận hành.

Đây là bước đi chiến lược phù hợp với tầm nhìn dài hạn, tận dụng chu kỳ đón nhận lượng backlog lớn cho những năm tiếp theo, đồng thời không bỏ qua các cơ hội mở rộng đầu tư mới cho chiến lược đa dạng hóa.

Quá trình phát hành được thực hiện với sự đồng hành của đơn vị tư vấn phát hành chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, bảo đảm tuân thủ quy định pháp lý, quy trình minh bạch và hiệu quả. Coteccons hiện có vị thế tài chính mạnh với tỷ lệ nợ vay/tổng tài sản chỉ 10%, tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu khoảng 30%, gần như không có nợ dài hạn, và nguồn tiền mặt duy trì ở mức cao.

Trong giai đoạn 2025–2029, Coteccons đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân 20–30%/năm. Bước sang năm tài chính 2026, doanh thu và lợi nhuận Quý I dự kiến tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, đây là chỉ tiêu tăng trưởng thách thức nhưng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng đến 2030.

Chi tiết phương án phát hành trái phiếu và đơn từ nhiệm thành viên BKS được đăng tải tại: https://www.coteccons.vn/investor-relations-vn/

DUY MỸ