Crowne Plaza vẫn là lựa chọn hàng đầu của du khách

Crowne Plaza by IHG - một trong những thương hiệu khách sạn cao cấp lớn nhất thế giới, và là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực du lịch kết hợp đã công bố báo cáo chuyên sâu thứ hai “Leading the Charge in Blended Travel - Dẫn đầu xu hướng du lịch kết hợp công việc”.