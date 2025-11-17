CSGT TP Huế thông tin việc xử lý phương tiện đậu trên cầu để tránh lũ

Người vi phạm buộc phải di chuyển phương tiện ngay; trường hợp cố tình không hợp tác có thể bị cưỡng chế hoặc tạm giữ phương tiện theo quy định.

Ngày 17-11, trên các cầu đường bộ An Hòa, Vỹ Dạ, Chợ Dinh, Nguyễn Hoàng… ở TP Huế, hàng dài ô tô đậu khiến mặt cầu bị thu hẹp, giao thông ùn ứ, việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế đã dùng loa tuyên truyền và yêu cầu chủ phương tiện di chuyển xe đến khu vực an toàn; các trường hợp cố tình không chấp hành đều bị lập biên bản xử lý.

CSGT Công an TP Huế lập biên bản xử phạt các chủ phương tiện cố tình đậu ô tô trên cầu để tránh lũ

Trung tá Huỳnh Tuế, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, trong mưa lũ, cầu là tuyến huyết mạch để lực lượng chức năng cơ động, tiếp cận các điểm ngập sâu, di dời dân. Việc người dân dừng, đỗ xe trên cầu không chỉ gây ùn tắc mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

“Chúng tôi đã tuyên truyền nhiều năm, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn, nên buộc phải xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn cho toàn tuyến”, Trung tá Huỳnh Tuế cho biết.

Nhiều người dân ở TP Huế chọn cầu đường bộ làm vị trí đậu xe tránh lũ

Cũng theo Trung tá Huỳnh Tuế, lực lượng CSGT và Công an các xã, phường đã tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh, fanpage; trực tiếp nhắc nhở tại các đầu cầu; đồng thời điều tiết và hướng dẫn người dân đưa xe về các vị trí an toàn để giảm áp lực lên các cây cầu trung tâm. Tuy nhiên, một số người vẫn viện lý do “xe sắp ngập”, “đậu chút thôi” hoặc theo tâm lý đám đông. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm.

Theo điểm b, khoản 4, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dừng, đỗ xe trên cầu, gầm cầu vượt hoặc song song với xe khác đang dừng, đỗ bị phạt từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Người vi phạm buộc phải di chuyển phương tiện ngay; trường hợp cố tình không hợp tác có thể bị cưỡng chế hoặc tạm giữ phương tiện theo quy định.

VĂN THẮNG