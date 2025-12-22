Cử tri phản ảnh có sai sót trong việc thông báo thu, nộp thuế đất phi nông nghiệp

Chiều 22-12, Tổ đại biểu HĐND TPHCM, Đơn vị số 29 đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Bến Cát.

Đơn vị số 29 đại biểu HĐND TPHCM gồm các ông bà: Bùi Duy Hiền, Phó Chánh Thanh tra TPHCM; Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TPHCM; Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM.

Các đại biểu HĐND Thành phố tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách đã được cử tri phường Bến Cát phản ánh đến Tổ ĐB HĐND Thành phố như: sai sót trong việc thông báo thu, nộp thuế đất phi nông nghiệp; giá đất thổ cư quá cao gây khó khăn cho người dân.

Cử tri nêu ý kiến với ĐB HĐND TPHCM

Ngoài ra, các cử tri còn đề nghị cần sớm xây dựng Nhà bia di tích ấp chiến lược tại khu phố Bến Tượng; tăng cường tuần tra về an ninh trật tự; cần có biện pháp xử lý chó thả rong tại các khu dân cư, công cộng.

TÂM TRANG