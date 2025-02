Cục Đăng kiểm đề xuất tạm thời cho phép kiểm định xe chưa đổi chứng nhận đăng ký

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho một số lượng lớn xe không được kiểm định do có sự sai khác giữa chứng nhận đăng ký xe với phương tiện thực tế làm thủ tục kiểm định.

Theo ước tính, cả nước hiện có gần 1 triệu xe sẽ bị từ chối kiểm định do có sự sai khác giữa chứng nhận đăng ký xe với phương tiện thực tế, do chủ xe chưa thực hiện cấp đổi chứng nhận đăng ký xe theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, Nghị định số 166/2024/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đăng kiểm và Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện nghị định này.

Theo phản ánh của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) và Hiệp hội Vận tải Hải Phòng, đa số xe kinh doanh của doanh nghiệp và cá nhân bao gồm xe khách, xe tải, xe taxi đều vay thế chấp ngân hàng bằng chứng nhận đăng ký xe. Việc rút hoặc mượn chứng nhận đăng ký xe là khó thực hiện được, do quy định của các ngân hàng là phải trả hết nợ thì mới rút được chứng nhận đăng ký xe.

Để tháo gỡ vướng mắc, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chủ động trao đổi và làm việc với Cục Cảnh sát giao thông (C08) - Bộ Công an và VATA nhằm thống nhất kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các trường hợp xe có sự thay đổi nhưng chưa thực hiện thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất tạm thời cho phép các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước thực hiện kiểm định các xe có sự sai khác giữa chứng nhận đăng ký xe với phương tiện thực tế do chưa đổi chứng nhận đăng ký xe. Chủ xe được lùi thời gian xuất trình chứng nhận đăng ký xe mới trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày kiểm định, để chủ xe có thời gian thực hiện thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe.

Cụ thể, xe có kết quả kiểm định đạt yêu cầu thì cơ sở đăng kiểm chỉ cấp tem và bản sao giấy chứng nhận kiểm định. Trên bản sao in dòng chữ “Có giá trị 3 tháng” kể từ ngày cấp. Khi chủ xe xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mới đổi thì được nhận lại bản chính đăng kiểm xe.

MINH ANH