Cục Thuế Đồng Nai: Một năm vượt khó

Trước tình hình này, Cục Thuế Đồng Nai đã triển khai nhiều chính sách gia hạn, miễn giảm thuế để tháo gỡ khó khăn của người dân, doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách và tập trung đôn đốc thu các khoản trong tháng cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ.

Triển khai nhiều chính sách miễn, giảm thuế

Năm 2023, Cục Thuế Đồng Nai đã triển khai nhiều Nghị định của Chính phủ như Nghị định số 12/2023/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất với số tiền 826 tỷ đồng; giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP với số thuế ước giảm 168 tỷ đồng; giảm thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng, dầu 512 tỷ đồng; giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước với 51 tỷ đồng và giảm 50% lệ phí trước bạ đối với các phương tiện được sản xuất, lắp ráp trong nước 91,5 tỷ đồng, tương ứng 3.249 xe.

Người dân đến Chi Cục Thuế khu vực Biên Hòa - Vĩnh Cửu khai báo thuế

Anh Nguyễn Công Toàn (Giám đốc Doanh nghiệp chế tạo máy khai thác đá xây dựng ở phường Bửu Long, TP Biên Hòa), cho biết, việc giảm 2% mức thuế GTGT sẽ góp phần làm giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, từ đó giúp sản phẩm của doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Còn chị Phạm Thị Hiền (ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) nói: “Việc giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp có tác động tích cực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tạo đà để doanh nghiệp phục hồi”.

Ngành Thuế Đồng Nai đã hỗ trợ hơn 25.933 lượt qua điện thoại, hơn 18.702 lượt giải đáp trực tiếp tại cơ quan thuế, hơn 852 lượt bằng văn bản, hỗ trợ chính sách thuế trên Telegram 7272 lượt... nhằm kịp thời giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế. Cục Thuế Đồng Nai cũng thường xuyên phối hợp các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (Viettel, Misa, Vinaphone, Mobifone...) tập huấn chính sách thuế mới, kế toán và hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, quyết toán thuế TNCN năm 2022 cho hộ, cá nhân kinh doanh. Đồng thời triển khai Thông tư số 88/2021/TT-BTC tại các chi cục thuế khu vực cho 2.605 người, nhằm hướng dẫn, phổ biến quy định về chính sách thuế, tạo thuận lợi cho việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Cục Trưởng Cục Thuế Đồng Nai trao đổi với PV báo SGGP

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Cục Trưởng Cục Thuế Đồng Nai cho biết, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Đồng Nai thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đôn đốc nộp thuế và giao chỉ tiêu thu thuế đến từng cán bộ và triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ về thuế cho người dân, doanh nghiệp. Trong tháng cuối năm, đơn vị tập trung đôn đốc những doanh nghiệp nợ thuế đóng thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp có thời hạn miễn giảm thuế đến ngày 31-12-2023 vào ngân sách nhà nước.

Năm 2023, Cục Thuế Đồng Nai được Bộ Tài chính giao thu Ngân sách Nhà nước 40.235 tỷ đồng, trong đó, thu tiền sử dụng đất là 2.500 tỷ đồng, thu từ xổ số kiến thiết 1.730 tỷ đồng; số thu không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết là 36.005 tỷ đồng. Kết quả, ngành thuế thu ngân sách nội địa đạt 40.498 tỷ đồng, bằng 101% so với dự toán và bằng 93% so với cùng kỳ, thu tiền sử dụng đất 2.324 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết 2.432 tỷ đồng và số thu không kể tiền sử dụng đất, xổ số đạt 35.742 tỷ đồng, bằng 99% so với dự toán và bằng 98% so với cùng kỳ 2022.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế

Bước sang năm 2024, Đồng Nai được Bộ Tài chính giao thu ngân sách nhà nước 37.370 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ, vượt mức dự toán được giao, ngành thuế Đồng Nai đề ra nhiều mục tiêu và những nhiệm vụ cụ thể. Đó là, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách; tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ cho người nộp thuế các chính sách hỗ trợ về thuế, các chính sách của Chính phủ về những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu để tăng thu ngân sách.

Doanh nghiệp chế tạo máy khai thác đá xây dựng TP Biên Hòa mong muốn được giảm thuế để có điều kiện phục hồi sản xuất

Đặc biệt, ngành thuế Đồng Nai chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra dựa trên cơ sở phân tích rủi ro, tập trung lực lượng để thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch đã được phê duyệt. Cùng với đó, chú trọng kiểm tra việc phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; chủ động đấu tranh, xác minh, phát hiện những hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và bất hợp pháp hóa đơn để xử lý theo quy định. Cục Thuế Đồng Nai cũng tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước, theo dõi, đẩy mạnh việc đôn đốc thu hồi kịp thời các khoản tiền thuế, tiền phạt qua thanh kiểm tra vào ngân sách nhà nước.

Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ được giao tỷ lệ tổng tiền thuế nợ đến 31-12-2024 không vượt quá 8% so với tổng số thực thu vào ngân sách nhà nước (trong đó tổng số tiền thuế nợ về thuế, phí và tổng số tiền thuế nợ khả năng thu không vượt quá 5% tổng số thực thu vào ngân sách nhà nước). Ngoài ra, cơ quan thuế sẽ tiếp tục rà soát giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho từng chi cục thuế đến từng phòng, từng đội thuế, từng công chức thuế; hàng tháng, quý có kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, đảm bảo đến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu thu nợ đặt ra và thực hiện rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ để có giải pháp đôn đốc thu nợ.

Năm 2024, ngành thuế Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành trong công tác cung cấp thông tin liên quan việc kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp chuyển nhượng vốn, bán doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, các khoản thu từ đất... nhằm quản lý chặt chẽ và khai thác kịp thời các nguồn thu phát sinh.

HOÀNG BẮC