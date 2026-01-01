Cụm cảng Cái Mép đón những chuyến tàu container đầu tiên của năm 2026

Ngay trong ngày đầu năm mới 2026, các cảng container thuộc cụm cảng Cái Mép (TPHCM) liên tiếp đón những tàu container trọng tải lớn, mở đầu cho một năm được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng của ngành logistics.

Sáng 1-1-2026, trong không khí hân hoan của ngày đầu năm mới, Cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) và Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT), phường Tân Phước, TPHCM, rộn ràng triển khai các hoạt động sản xuất, đón liên tiếp những tàu container trọng tải lớn cập bến, "xông đất" cảng.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, ngay từ sáng sớm, đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại các cảng TCIT và CMIT đã có mặt đầy đủ, sẵn sàng thực hiện quy trình đón tàu và bốc dỡ hàng hóa theo đúng kế hoạch.

Quy trình đón tàu và bốc dỡ hàng hóa theo đúng kế hoạch

Hai tàu container cập cảng TCIT trong sáng cùng ngày gồm tàu Bien Dong Navigator (dài 152m), hãng tàu VIMC khai thác tuyến nội địa, cập cầu cảng lúc 7 giờ 30 phút. Theo kế hoạch, tàu thực hiện bốc dỡ và rời bến vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Tiếp đó là tàu Hyundai Mars (dài 324m), thuộc hãng tàu ONE khai thác tuyến dịch vụ FP2, cập cảng lúc 12 giờ. Đây là tàu container hiện đại, dự kiến lưu lại làm hàng và rời cảng lúc 12 giờ 30 phút ngày 2-1-2026.

Sau khi cập cảng, tàu đã thực hiện việc bốc dỡ hàng hóa

Cũng trong ngày 1-1-2026, vào lúc 15 giờ, Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) sẽ tiếp nhận tàu M/V Maersk Alfirk, thuộc tuyến dịch vụ TP6-WC1 đi bờ Tây Hoa Kỳ, do Gemini Cooperation giữa hai hãng tàu Maersk và Hapag-Lloyd khai thác. Sản lượng xếp dỡ dự kiến của tàu đạt gần 10.000 TEU hàng hóa và container rỗng.

Công tác làm hàng được triển khai từ 15 giờ cùng ngày, với năng suất xếp dỡ ước đạt khoảng 150 container/giờ. Sau khi hoàn tất khai thác theo kế hoạch, tàu dự kiến rời cảng lúc 1 giờ ngày 3-1-2026 để tiếp tục hành trình đến các cảng tiếp theo.

Bãi container cảng TCIT

Việc đón và giải phóng liên tiếp các tàu container ngay trong những giờ đầu tiên của năm mới không chỉ cho thấy sự tin tưởng của các hãng tàu lớn đối với năng lực vận hành của TCIT và CMIT, mà còn là tín hiệu khởi sắc cho thấy dòng chảy thương mại qua cụm cảng Cái Mép – Thị Vải tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Lãnh đạo các cảng TCIT và CMIT cho biết, để đảm bảo lịch trình cho các hãng tàu, đơn vị đã chủ động bố trí nguồn lực tối ưu, vận hành hiệu quả hệ thống cẩu bờ hiện đại nhằm rút ngắn thời gian giải phóng tàu, khẳng định cam kết đồng hành cùng chuỗi cung ứng toàn cầu xuyên suốt các kỳ nghỉ lễ, tết.

THÀNH HUY