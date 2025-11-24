Cảng quốc tế Tân Cảng – Cái Mép tiếp tục vượt mốc 2 triệu TEU

Sáng 24-11, tại phường Tân Phước, TPHCM, Cảng quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (TCIT) - đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, chính thức đón TEU thứ 2.000.000 thông qua trong năm 2025. Container số hiệu FFAU6456618 chở hàng linh kiện điện tử đã được xếp lên tàu ONE GRUS để đánh dấu cột mốc này.

Tàu ONE GRUS, LOA có chiều dài 364m, tải trọng 138.611 DWT

Cột mốc này được TCIT chinh phục sớm hơn 22 ngày so với năm 2020 và một tháng so với năm 2021.

Tàu ONE GRUS có chiều dài 364m, tải trọng 138.611 DWT, vận chuyển 14.052 TEU, thuộc tuyến EC3 kết nối Việt Nam đi Hoa Kỳ, do liên minh Premier khai thác. Tổng cộng sản lượng xếp dỡ 12.192 TEU, năng suất 155 TEU/giờ/tàu.

Theo TCIT, đây là lần thứ 3 cảng vượt mốc 2 triệu TEU trong một năm. Đặc biệt, trong năm 2025 – thời điểm chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, các chính sách thuế quan biến động liên tục, chi phí vận hành tăng cao và các yêu cầu về phát triển xanh, bền vững ngày càng khắt khe. Việc TCIT tiếp tục chinh phục mốc 2 triệu TEU sớm hơn hai giai đoạn trước khẳng định năng lực thích ứng, khai thác hiệu quả của cảng, đồng thời là tín hiệu tích cực cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Tặng hoa cho thuyền trưởng và thủy thủ tàu ONE GRUS

Hiện TCIT đang khai thác 12 tuyến dịch vụ quốc tế kết nối các cảng trọng điểm tại châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ; tiếp nhận tàu mẹ có trọng tải lên tới 173.724 DWT, hàng trung chuyển Campuchia qua hệ thống tàu feeder và hàng nội địa qua mạng lưới sà lan, xe tải kết nối các cảng đích và khu công nghiệp. Với đà tăng trưởng hiện nay, TCIT dự kiến sản lượng thông qua cả năm 2025 đạt khoảng 2,2 triệu TEU, tiếp tục giữ vị trí cảng container nước sâu có sản lượng lớn nhất Việt Nam và là cảng có sản lượng thông qua lớn thứ hai cả nước, sau Cảng Tân Cảng – Cát Lái.

Đại diện TCIT, ông Trương Tấn Lộc, Chủ tịch HĐTV TCIT cho biết: Bên cạnh việc duy trì năng lực xếp dỡ và tổ chức khai thác, cảng đã phối hợp các hãng tàu mở rộng kết nối hậu phương với ICD, cảng đích, hình thành các bãi liên kết nhằm giảm tải áp lực bãi, rút ngắn thời gian giải phóng hàng. Đồng thời, cảng cũng thúc đẩy giao nhận trực tiếp bằng các chính sách khuyến khích và tối ưu tuyến vận tải, giúp chuỗi cung ứng của doanh nghiệp xuất nhập khẩu duy trì được sự linh hoạt.

Thực hiện nghi thức chào mừng TEU thứ 2 triệu

Bước sang năm 2026, TCIT đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế “cảng container nước sâu hàng đầu Việt Nam”, tăng cường kết nối với mạng lưới cảng, ICD, khu công nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh dịch vụ logistics giá trị gia tăng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, qua đó đóng góp tích cực vào dòng chảy hàng hóa quốc gia.

THÀNH HUY