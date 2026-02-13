Nhộn nhịp không khí mua sắm

Từ phiên chợ tết đến các chợ truyền thống, siêu thị trên địa bàn TPHCM, không khí mua sắm nhộn nhịp từ sáng sớm đến khuya, dòng người ra vào tấp nập, quầy kệ đầy ắp sản phẩm phục vụ khách hàng.

Giữa dòng người tấp nập tại Phiên chợ “Tết xanh - quà Việt xuân Bính Ngọ 2026” ở số 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, anh Phương Quốc Hoàng tay xách nách mang đủ loại đặc sản vừa chọn mua. Phiên chợ kéo dài đến hết ngày 14-2 (27 tháng Chạp), bán hơn 500 mặt hàng, từ thực phẩm sấy, đặc sản vùng miền đến bánh chưng, bánh tét, giò chả, nem, lạp xưởng... “Tôi chi hơn 4 triệu đồng sắm tết. Sản phẩm ở phiên chợ xanh ngon, vừa đãi khách vừa làm quà biếu, lại tốt cho sức khỏe”, anh Hoàng nói.

Người tiêu dùng mua sắm bánh kẹo, mứt tết tại hệ thống siêu thị GO!. ẢNH: HÂN GIA

Hệ thống bán lẻ cũng đang vào giai đoạn cao điểm. Thông tin từ Saigon Co.op, lượng khách và doanh số toàn hệ thống tăng 20%-30%. Chương trình “Đến Co.op chở Tết về” giảm giá đến 50% nhiều nhóm hàng. Các siêu thị tăng cường dự trữ hàng thiết yếu, chủ động nguồn cung từ trung tâm phân phối, giữ ổn định giá để người dân yên tâm mua sắm. Tại Aeon, khu Delica giới thiệu “Mâm cơm ngày tết” với các bộ sản phẩm gồm gà lễ kèm xôi, canh khổ qua dồn thịt, thịt kho tàu, chả giò, gỏi ngó sen tôm thịt… chế biến sẵn theo khẩu vị từng vùng. Nhiều khách chọn giải pháp này để giảm áp lực nấu nướng. Bà Ngô Thị Thương, ngụ phường Đức Nhuận, cho biết gia đình không còn mua tích trữ cả tuần mà chia nhỏ theo từng ngày. “Chỉ cần vài phút đặt trên ứng dụng, khoảng 60 phút sau có hàng. Mua tới đâu dùng tới đó, tôi đỡ lo bảo quản mà vẫn bảo đảm tươi ngon”, bà Thương nói.

Tại các chợ truyền thống, điểm bán lẻ, nhịp mua bán cũng kéo dài đến tối muộn. Khu bán lá dong trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Tân Sơn Nhất) xanh rì một góc phố. Lá xếp thành bó cao, xe máy tấp vào liên tục. Người bán thoăn thoắt lựa lá, bó lạt. Anh Phan Văn Minh, khách mua lá dong, ngụ tại phường Tân Thới Hiệp, cho biết năm nào cũng ra đây chọn vì lá dày, gói bánh lên màu rất đẹp.

Ghi nhận sáng 12-2 (26 tháng Chạp) tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, lượng hàng hóa về chợ đạt khoảng 5.100 tấn/ngày, tăng mạnh so với mức 3.000 tấn/ngày trước đó; ở chợ Bình Điền, lượng trái cây về chợ gần 890 tấn/ngày, thịt gia súc hơn 350 tấn/ngày; chợ đầu mối Hóc Môn dự kiến nhập từ 2.700-3.300 tấn/ngày, riêng lượng thịt heo dự kiến tăng gấp đôi ngày thường. Các chợ cũng tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, điều tiết hàng hóa.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, tổng giá trị hàng hóa chuẩn bị cho 2 tháng tết khoảng 26.000 tỷ đồng; riêng hàng bình ổn hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm 23%-43% nhu cầu thị trường, tùy nhóm hàng. Đây là “van điều tiết” quan trọng để giữ ổn định giá khi nhu cầu tăng vọt. Doanh nghiệp sẵn sàng tăng lượng hàng gấp 2-3 lần ngày thường, kéo dài thời gian bán, đồng thời siết chặt kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm.

THI HỒNG