Cung đường nghệ thuật Đà Lạt “City of Arts” duy trì đến tháng 5-2024

Sáng 14-11, UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp cùng đơn vị Stop And Go Art Space khởi động cung đường nghệ thuật “City of Arts” tại đường Lý Tự Trọng (phường 1 và phường 2, TP Đà Lạt). Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển (1893 - 2023).