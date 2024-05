Cuộc đối đầu của Gameshow Việt

Cuộc đua song mã

Cuối tháng 4, sau thời gian dài úp mở, nhà sản xuất VieChannel công bố danh sách 30 thí sinh mùa đầu tiên chương trình Anh trai “Say Hi”, quy tụ dàn sao nam ở nhiều lĩnh vực ca sĩ, diễn viên, rapper như: Hieuthuhai, Wean, Công Dương, Anh Tú, Quang Hùng MasterD, Lou Hoàng, Quang Trung…

Anh trai “Say Hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai đang cạnh tranh quyết liệt

Theo đại diện ban tổ chức, các nghệ sĩ tham gia chương trình hướng đến truyền cảm hứng cho khán giả về một thế hệ trẻ tài năng, năng động, sẵn sàng dấn thân vào hành trình “khai phá” bản thân. Chia sẻ về lý do tham gia chương trình, Anh Tú Atus (diễn viên phim Siêu lừa gặp siêu lầy) tiết lộ: “Tú muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Còn tốt thế nào, mức độ đến đâu trong chương trình, mình sẽ khám phá xem khả năng, tố chất của mình trong âm nhạc”. Đây là chương trình có định dạng hoàn toàn thuần Việt.

Cùng thời điểm, một chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng khác - Anh trai vượt ngàn chông gai (bản gốc Call Me by Fire, Trung Quốc) quy tụ 33 gương mặt nghệ sĩ nam từ 30 tuổi trở lên tham gia tranh tài. Những cái tên được ban tổ chức công bố đến thời điểm này không chỉ đa dạng về lĩnh vực hoạt động, còn thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như: NSND Tự Long, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Thành Trung, Tiến Luật, Duy Khánh, Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, Jun Phạm… Đội ngũ đứng sau chương trình - YeaH1 Group cũng là đơn vị vừa tổ chức thành công show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng gây nhiều chú ý thời gian qua. Việc 2 chương trình có chung chủ đề, được công bố cùng thời điểm cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt và cả tham vọng của 2 đơn vị tổ chức.

Một sự trùng hợp khác, trên sóng truyền hình hiện cũng có 2 chương trình có nội dung khá tương đồng là Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân (bản Việt hóa từ The return of Superman của Hàn Quốc) và Mẹ siêu nhân (bản quyền từ Super Mom, Trung Quốc). Cả hai có nội dung tương đồng khi đều kể về hành trình nuôi dạy con cái của những người mẹ nổi tiếng, hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Một số chương trình cũng đang nhận được nhiều sự chú ý là: 2 ngày 1 đêm - chương trình trải nghiệm thực tế đang ghi hình mùa 3; The Shoppertainer - Ngôi sao chốt đơn, chương trình tìm kiếm các nhân tố livestream mới, có khả năng bán hàng chuyên nghiệp; The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ, sau mùa đầu tiên gây cả chú ý và tranh cãi cũng đã trở lại.

Chấp nhận chơi lớn

Khi thông tin về Anh trai vượt ngàn chông gai được công bố, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đặt ra nghi vấn và so sánh, liệu đây có phải phiên bản nam của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng? Tuy nhiên, theo đại diện nhà sản xuất YeaH1 Group: “Đây là một phiên bản đặc biệt dành riêng cho các anh trai mà ở chương trình, chúng tôi gọi là các “anh tài”. Chúng tôi có tiêu chí rõ ràng, luật chơi và giải quyết mâu thuẫn (nếu có) lẫn tính chiến đấu sẽ khác hoàn toàn với chương trình về các chị đẹp”.

Không phải ngẫu nhiên thời gian gần đây các chương trình lớn, nội dung mới lạ, hấp dẫn đã dần xuất hiện trở lại. Trước đó không lâu, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hầu hết các đơn vị sản xuất truyền hình thực tế và gameshow đều có xu hướng thu hẹp về quy mô, tinh giản đội ngũ. Tiềm năng thị trường, đặc biệt khi nhiều chương trình đang được khai thác hiệu quả trên đa nền tảng, thu hút hàng tỷ lượt xem, tương tác, thảo luận đã dẫn đến sự thay đổi tất yếu như hiện nay.

Điều này sẽ khiến cuộc cạnh tranh ngày càng thú vị hơn, khi các chương trình không chỉ được mở rộng về mặt quy mô, còn được nâng chất từ dàn thí sinh tham gia cho đến công tác tổ chức về sân khấu, âm thanh, ánh sáng, phục trang, đạo cụ… Về phần các nghệ sĩ tham dự, đa số đều xem đây là một cơ hội tốt để thể hiện chính mình. Ca sĩ - diễn viên Ngô Kiến Huy chia sẻ, chỉ cần ê kíp chương trình làm nội dung tốt, thì các nghệ sĩ tham gia cũng sẵn sàng chơi hết mình.

Tất cả những yếu tố trên đã và đang mang đến nhiều giá trị tích cực, góp phần nâng chất chương trình, đội ngũ sản xuất gameshow và truyền hình thực tế Việt hiện nay và đồng thời nâng chất cả khán giả thưởng thức. Những sự thay đổi này được xem là tín hiệu tích cực không chỉ cho từng chương trình, nhìn rộng ra là cho cả thị trường. Và hiển nhiên, khán giả chính là người được hưởng lợi nhiều nhất.

VĂN TUẤN