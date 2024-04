Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ 3

Cuộc thi ảnh nhằm giới thiệu vẻ đẹp của quê hương, đất nước, con người ở các vùng biên giới trên đất liền. Phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống, sinh hoạt, lao động của nhân dân ta, ở các địa phương khu vực biên giới, nhất là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, người theo đạo sinh sống.

Cuộc thi còn để tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với công tác biên giới trên đất liền. Đồng thời, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn góp phần thúc đẩy phong trào sáng tác thể loại ảnh nghệ thuật, phản ánh được truyền thống 80 năm của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ca ngợi hình tượng Bộ đội Cụ Hồ, lực lượng vũ trang nhân dân qua các cuộc chiến tranh cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời góp phần thiết thực tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2024) và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong 2 năm 2024, 2025.

Qua 2 lần tổ chức, cuộc thi ảnh “Tự hào một dải biên cương” thu hút nhiều tác giải với các tác phẩm ghi lại hoạt động thể hiện thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở các vùng biên cương của nước ta. Các giá trị lịch sử - văn hóa - con người, vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên trải dài suốt biên giới đất liền của Việt Nam, sự giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của các tỉnh biên giới. Phản ánh hoạt động khai thác và phát triển tiềm năng du lịch các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Ban tổ chức nhận ảnh dự thi của tác giả chuyên và không chuyên, từ nay đến ngày 15-8, tác giả gửi ảnh và biết thêm thông tin chi tiết cuộc thi tại website: www.anhnghethuatbiengioi2024.com.

Không gian sáng tác của cuộc thi gồm 25 tỉnh có đường biên giới trên đất liền tuyến Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang.