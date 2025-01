Cuối tuần đi Vũng Tàu ngắm mô tô cổ

Xe môtô cổ trưng bày tại Đại hội môtô chuyên nghiệp Honda Biker Rally 2025

Theo ban tổ chức, sự kiện nhằm xây dựng một văn hóa giao thông an toàn, văn minh và thúc đẩy phát triển cộng đồng xe phân khối lớn lành mạnh, tích cực tại Việt Nam. Với chủ đề “All Ride in One Ride - Đa cung đường, đồng trải nghiệm”, Honda Biker Rally 2025 mang đến không gian sôi động và tràn đầy cảm hứng, nơi các tín đồ đam mê xe tận hưởng những trải nghiệm độc đáo.

Mẫu xe Honda được nhiều người Việt Nam ưa chuộng

Trong sáng cùng ngày, các nhóm biker đã trải nghiệm những hành trình TPHCM - Vũng Tàu (Quốc lộ 51), cung đường Phan Thiết - Vũng Tàu và cung đường Bảo Lộc - Vũng Tàu. Sau khi hội tụ tại TP Vũng Tàu, các biker chinh phục thử thách ở vực Đồi Con Heo, nơi có địa hình đồi dốc uốn lượn.

Giới trẻ thích thú với môtô phân khối lớn

Trong sự kiện, các biker còn có thể tham gia chuỗi Local tour tự do cùng đồng đội vi vu qua những địa danh nổi tiếng tại Vũng Tàu như ngọn Hải đăng, núi Minh Đạm (huyện Long Đất) và đèo Nước Ngọt thơ mộng với cảnh biển xanh cùng gió lộng. Đặc biệt, khu vực Biker Market lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam hứa hẹn sẽ khiến những tín đồ mê xe không khỏi thích thú bởi những mẫu xe hiếm có và độc lạ.

Ngoài ra, sự kiện trưng bày hơn 50 gian hàng từ các thương hiệu nổi tiếng về phụ kiện, đồ chơi xe, thời trang và F&B như Rooster Bear, Heineken, Motul, Dainese. Bên cạnh đó, sự kiện còn tổ chức các hoạt động sôi động như chơi game đổi quà, hái lộc đầu năm, mang lại niềm vui và may mắn cho các biker ngày từ những ngày đầu năm mới.

Du khách thích thú trải nghiệm

Sự kiện kéo dài đến hết trưa ngày 5-1.

KIM NGÂN