Cựu cán bộ công an chống buôn lậu nhập 1.287 container hàng lậu

Ngày 25-5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 26 bị cáo trong vụ án buôn lậu 1.287 container thiết bị, máy móc đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam với giá trị hơn 217 tỷ đồng.

Đây là vụ án do Hoàng Duy Tiến (sinh năm 1985, cựu cán bộ công an công tác ở Đội Phòng chống buôn lậu - Đội 7 - Phòng PC03, Công an TPHCM) và các đồng phạm thực hiện.

Theo cáo trạng, tháng 9-2019 đến 24-5-2021, Hoàng Duy Tiến và đồng phạm thực hiện hành vi nhập lậu một số lượng đặc biệt lớn máy móc, thiết bị đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam. Bị cáo Tiến móc nối với các chủ hàng để nhập khẩu trái pháp luật các máy móc, thiết bị cũ tại Nhật Bản, Trung Quốc vào Việt Nam để kinh doanh mua bán nhằm hưởng lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi, Hoàng Duy Tiến và nhân viên thành lập 47 công ty, rồi trực tiếp sử dụng pháp nhân của 45 công ty để làm thủ tục mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.287 container. Toàn bộ các hợp đồng ngoại thương, hóa đơn, chứng từ liên quan đến các lô hàng hóa đều được Hoàng Duy Tiến và đồng phạm điều chỉnh nội dung, làm giả, lập khống trở thành đủ điều kiện theo quy định.

Sau đó, để hàng hóa đủ thủ tục thông quan, Hoàng Duy Tiến móc nối với Công ty cổ phần giám định Đại Minh Việt (gọi tắt là Công ty Đại Minh Việt) để lập các biên bản hiện trường giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung khống để cung cấp cho cơ quan hải quan để đủ thủ tục thông quan theo quy định.

Các bị cáo là nhân viên Công ty Đại Minh Việt mặc dù không thỏa thuận với Hoàng Duy Tiến về việc nhập khẩu hàng hóa máy móc, thiết bị cũ về Việt Nam để tiêu thụ nhưng các bị cáo là giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng giám định, giám định viên đã bất chấp các quy định của pháp luật, lập khống các biên bản, cũng như cấp khống các chứng thư giám định, bỏ mặc hậu quả xảy ra để Hoàng Duy Tiến và nhân viên của Tiến hợp thức hóa hồ sơ thông quan hàng hóa trót lọt.

Bị cáo Võ Văn Đông (sinh năm 1967, cựu cán bộ Phòng PC03, Công an TPHCM) vào tháng 2-2021 đã gặp Hoàng Duy Tiến nói là có người bạn có nhu cầu cần nhập khẩu các container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam nên gợi ý hỏi Tiến để thỏa thuận nhận làm. Hoàng Duy Tiến đồng ý nhận nhập khẩu các container hàng từ nước ngoài về Việt Nam cho Đông với chi phí là 90 triệu đồng/container, đã bao gồm chi phí vận chuyển.

Hoàng Duy Tiến trực tiếp nhận thông tin của container hàng máy móc thiết bị cũ từ Võ Văn Đông. Sau đó, Hoàng Duy Tiến chỉ đạo các nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu các container hàng.

Sau mỗi lần nhập container hàng vào Việt Nam và giao về kho thành công thì Võ Văn Đông gặp mặt Hoàng Duy Tiến ở trụ sở Phòng PC03, Công an TPHCM hoặc ở quán cà phê để đưa chi phí nhập hàng bằng tiền mặt cho Tiến như thỏa thuận.