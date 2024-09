Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải từng bị kết án tù

Liên quan tới vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan công tố cáo buộc bị can Đỗ Thắng Hải đã nhận hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng của doanh nghiệp, sau khi cấp giấy phép kinh doanh. Trong vụ án, còn có bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” hơn 920 triệu đồng.

Theo lý lịch tư pháp bị can, hồ sơ tố tụng cho thấy năm 1988, bị can Đỗ Thắng Hải bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 3 năm cho hưởng án treo (thử thách trong 4 năm) về tội "Đầu cơ", quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự 1985. Sau đó, người này đã được xóa án tích. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương, bị can Hải từng giữ các chức vụ: Giám đốc Trung tâm giao dịch quốc tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI); Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Thương mại cũ. Sau đó, ông Đỗ Thắng Hải làm Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) rồi Cục trưởng của đơn vị này.

Bị can Đỗ Thắng Hải

Lý lịch tư pháp của bị can Nguyễn Lộc An cho thấy, năm 2002, người này bị Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Trốn thuế”. Tại phiên xử phúc thẩm sau đó, bị can An lĩnh mức án 3 năm tù, hiện đã được xóa án tích.

Trở lại vụ án Công ty Xuyên Việt Oil, cáo trạng xác định, bị can Đỗ Thắng Hải từng có thẩm quyền ký cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho các thương nhân đầu mối và trực tiếp phụ trách. Giữa tháng 6-2021, để xin cấp lại phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil (do đã hết hạn), Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đã liên hệ nhờ bị can Đỗ Thắng Hải giúp đỡ, tạo điều kiện.

Bị can Hải sau đó chỉ đạo bị can Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước của Bộ Công thương) xem xét, tạo điều kiện sớm cấp giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil. Từ đề xuất của bị can Hoàng Anh Tuấn, bị can Đỗ Thắng Hải đã ký cấp giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil. Sau khi ký cấp giấy phép trên cho Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ 50.000 USD (tương đương 1,139 tỷ đồng) của bị can Mai Thị Hồng Hạnh tại phòng làm việc. Quá trình điều tra, bị can Hải đã tự nguyện nộp lại 730 triệu đồng.

Đối với bị can Nguyễn Lộc An, sau khi giúp Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép trở lại, bị can An được Mai Thị Hồng Hạnh tặng chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe, sau đó An bán để lấy 23.000 USD. Bị can Mai Thị Hồng Hạnh còn 4 lần đưa hối lộ cho Nguyễn Lộc An với tổng số tiền và tài sản trị giá hơn 921 triệu đồng.

ĐỖ TRUNG