Đã khắc phục sạt lở, thông xe trên Quốc lộ 19 qua đèo An Khê

Chiều 12-12, đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định cho biết, đã khắc phục được điểm sạt lở và thông xe tuyến quốc lộ 19 (QL19) đoạn qua đèo An Khê (giáp ranh tỉnh Bình Định, Gia Lai).

“Điểm đường ách tắc do sạt lở mái taluy dương ở QL19 qua đèo An Khê đã được khắc phục, thông xe lúc 17 giờ chiều nay. Chúng tôi đang yêu cầu nhà thầu và các đơn vị cần bố trí lực lượng chốt trực trong đêm nay để hướng dẫn giao thông, xử lý kịp thời các sự cố trên đường đèo này”, vị đại diện Ban An toàn giao thông Bình Định thông tin.

>>> Clip phương tiện được thông xe

Vị trí đường QL19 đang thi công hầm hố, ách tắc giữa đèo An Khê trong mưa

Xe tải rồng rắn nối nhau ách tắc kéo dài hơn 1km ở đèo An Khê

Trước đó, lúc 3 giờ sáng cùng ngày (12-12), nhiều tài xế lưu thông qua đèo An Khê bị mắc kẹt do 1 điểm đường giữa đèo bị sạt lở, ngập nước. Nhiều phương tiện ùn tắc, mắc kẹt cả 1km, ách tắc nhiều giờ.

Theo báo cáo Khu Quản lý đường bộ III (đơn vị quản lý QL19), vị trí sạt lở nằm ở giữa đèo An Khê đoạn thuộc Km64+800 QL19. Do mưa lớn khiến mái ta luy dương QL19 đang thi công sạt lở, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Trong khi đó, ở vị trí đường mới đào mở núi xảy ra ngập úng, không thể lưu thông được.

Đơn vị thi công huy động cơ giới xử lý đất đá sạt lở

Để khơi thông đường, bên cạnh xử lý khối lượng đất đá sạt, đơn vị thi công còn huy động máy bơm nước khắc phục đoạn ngập.

Bơm nước khơi thông điểm đường bị ngập úng

Đoạn tuyến này đang được Bộ GTVT giao cho Ban Quản lý dự án 2 triển khai dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, dài 143km, vốn trên 3.000 tỷ đồng; khởi công tháng 8-2021. Theo tiến độ, dự án được Chính phủ cho phép kéo giãn đến hết tháng 12-2024.

NGỌC OAI