Giáo dục

Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học chiều 6-11 để chủ động ứng phó bão số 13

SGGPO

Chiều 5-11, bà Lê Thị Bích Thuận,Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, ký văn bản thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học để ứng phó bão số 13.

Thầy cô Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng) vượt sạt lở đón học trò trở lại lớp
Thầy cô Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng) vượt sạt lở đón học trò trở lại lớp

Theo đó, tất cả trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn TP Đà Nẵng được nghỉ học vào chiều ngày 6-11.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học và trường đại học tư thục chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học viên theo tình hình thực tế.

Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học nghiêm túc triển khai các phương án phòng chống bão, mưa lũ; bảo đảm an toàn cho nhà giáo, người lao động, học sinh và tài sản.

Các cơ sở giáo dục bán trú cần thông báo với nhà cung cấp để tránh lãng phí thực phẩm. Những cơ sở có tổ chức nội trú phải đảm bảo quản lý an toàn cho học sinh nếu không thể về nhà.

Các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, quán triệt phương châm “bốn tại chỗ” và có các hình thức dạy học phù hợp khi học sinh không thể đến trường do mưa lũ, sạt lở.

Sau bão, các trường tập trung khắc phục thiệt hại, vệ sinh trường lớp, phòng chống dịch bệnh, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình giáo viên, học sinh gặp khó khăn do mưa lũ gây ra.

Tin liên quan
XUÂN QUỲNH

Từ khóa

Sở GD-ĐT Mưa lũ Nghỉ học Bán trú Mầm non Nội trú Đà Nẵng nghỉ học Lê Thị Bích Thuận

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn