Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học chiều 6-11 để chủ động ứng phó bão số 13

Chiều 5-11, bà Lê Thị Bích Thuận,Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, ký văn bản thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học để ứng phó bão số 13.

Thầy cô Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng) vượt sạt lở đón học trò trở lại lớp

Theo đó, tất cả trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn TP Đà Nẵng được nghỉ học vào chiều ngày 6-11.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học và trường đại học tư thục chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học viên theo tình hình thực tế.

Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học nghiêm túc triển khai các phương án phòng chống bão, mưa lũ; bảo đảm an toàn cho nhà giáo, người lao động, học sinh và tài sản.

Các cơ sở giáo dục bán trú cần thông báo với nhà cung cấp để tránh lãng phí thực phẩm. Những cơ sở có tổ chức nội trú phải đảm bảo quản lý an toàn cho học sinh nếu không thể về nhà.

Các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, quán triệt phương châm “bốn tại chỗ” và có các hình thức dạy học phù hợp khi học sinh không thể đến trường do mưa lũ, sạt lở.

Sau bão, các trường tập trung khắc phục thiệt hại, vệ sinh trường lớp, phòng chống dịch bệnh, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình giáo viên, học sinh gặp khó khăn do mưa lũ gây ra.

XUÂN QUỲNH