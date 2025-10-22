Học sinh ở Đà Nẵng, Huế nghỉ học để tránh bão số 12

Ngày 22-10, do ảnh hưởng của bão số 12, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng và Sở GD-ĐT TP Huế đã thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn.

Gió mạnh cản trở hướng di chuyển của nhiều phương tiện. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Sáng 22-10, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã ký công văn cho phép học sinh nghỉ học để tránh bão số 12.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của bão số 12, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học chiều thứ tư (ngày 22-10) và cả ngày thứ năm (ngày 23-10).

Các sơ sở giáo dục có tổ chức bán trú quyết định thời gian (giờ cụ thể) và thông báo kịp thời để cha mẹ học sinh đón con (có thể sau ăn trưa); phân công giáo viên, nhân viên quản lý, chăm sóc trẻ mầm non, học sinh khi cha mẹ chưa kịp đến đón.

Sáng 22-10, gió mạnh khiến người dân lưu thông khó khăn trên đường Hàm Nghi đoạn hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung. Thực hiện: NGUYÊN KHÔI

Các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tăng cường công tác quản lý, chăm sóc học sinh; không để học sinh tự ý trở về nhà khi không đảm bảo các điều kiện an toàn.

Các trường đại học tư thục, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học sinh.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND TP Đà Nẵng, Sở GD-ĐT và của địa phương về công tác phòng chống thiên tai. Thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình của bão và mưa lớn; giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin để thông báo cho học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên, người lao động tại đơn vị chủ động ứng phó một cách an toàn.

Khi có sự cố hoặc vấn đề phát sinh (trước, trong và sau bão), kịp thời báo cáo về Sở GD-ĐT và lãnh đạo các địa phương để được hướng dẫn xử lý.

Việc cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học do mưa lớn trước và sau bão gây ngập lụt, sạt lở tại các địa phương thực hiện theo Công văn số 1788/SGDĐT-VP ngày 21-10-2025 của Sở GD-ĐT về việc chủ động ứng phó với bão số 12.

Ngoài ra, các đơn vị chủ động, khẩn trương tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp sau bão, khi nước rút, mưa ngớt để trẻ mầm non, học sinh, học viên sớm trở lại trường.

Trong sáng 22-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa và nhiều nơi gió giật mạnh. Từ tối 21-10 đến sáng 22-10, các khu vực ven biển Đà Nẵng có gió mạnh. Trong khi đó, tại khu vực trung tâm thành phố xuất hiện "hiệu ứng nhà cao tầng" tại những tuyến đường đi qua khu vực có nhà cao tầng khiến người dân bị gió quật, khó khăn cho việc đi lại.

Cũng trong sáng 22-10, Sở GD-ĐT TP Huế cho biết, từ chiều 22-10, tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên toàn thành phố đều cho học sinh nghỉ học để phòng tránh ảnh hưởng bão số 12 cho đến khi có thông báo mới.

Video: Kiểm tra tháp cảnh báo lũ ở xóm Gióng, phường An Cựu, TP Huế

Ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu (TP Huế) cho biết, địa phương đang chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão số 12 và mưa lớn. Trước mắt, sẵn sàng di dời 692 hộ dân với 1.912 khẩu thuộc diện cần sơ tán khi có tình huống bão, lũ xảy ra.

Nhiều tuyến đường ở TP Huế ngập lụt cục bộ, lực lượng chức năng dựng rào chắn cảnh báo

Hiện nhiều tuyến đường trục chính trên địa bàn phường Hóa Châu bị chia cắt, ngập úng từ 0,3-0,7m. Tuyến Tỉnh lộ 4 (đoạn từ ngã ba TDP Thủy Phú đến Trường THCS Đặng Tất), đoạn Quốc lộ 49B ngập khoảng 0,2-0,3m. UBND phường Hóa Châu huy động lực lượng đặt rào chắn, dây phản quang và biển cảnh báo tại các tuyến đường, khu vực ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

Từ sáng 22-10, hơn 2.550 học sinh thuộc các cấp học trên địa bàn phường Hóa Châu nghỉ học để chủ động ứng phó với mưa lũ. Đến nay, phường chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản, chỉ có khoảng 7ha rau màu bị ngập hoàn toàn.

Sạt lở uy hiếp tuyến đường ven biển xã Phú Lộc, TP Huế

Sáng cùng ngày, theo Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, TP Huế, hơn 1.200 học sinh vùng thấp trũng ở các trường trên địa bàn được cho nghỉ học từ sáng 22-10 để đảm bảo an toàn, chủ động ứng phó với mưa lũ.

Sáng 22-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, triều cường, nước dâng làm nước từ biển tràn vào phá Tam Giang gây ngập úng cục bộ cho các khu vực Hải Dương, Phú Thuận (phường Thuận An) và khu vực ven phá, bến đò Cồn Tộc (xã Đan Điền).

Hiện các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn đảm bảo an toàn. Các hồ chứa thủy lợi đã có phương án để chủ động vận hành an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn xảy ra do ảnh hưởng cơn bão số 12.

XUÂN QUỲNH - VĂN THẮNG