Đà Nẵng: Một số trường cho học sinh nghỉ học ngày 22-10 để tránh bão số 12

Tối 21-10, do ảnh hưởng của bão số 12 (bão Fengshen), một số phường trung tâm TP Đà Nẵng đã thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn.

Cắt tỉa cây xanh tại trường Tiểu học Lê Đình Chinh (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng)
Cụ thể, UBND các phường Hòa Cường, Thanh Khê, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn... quyết định cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS nghỉ học trong ngày 22-10. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học tư thục được phép căn cứ tình hình thực tế để chủ động quyết định kế hoạch học tập.

Hiệu trưởng các trường được yêu cầu chủ động phân công lực lượng trực ban, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh do mưa bão. Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng cũng thông báo chuyển toàn bộ lớp học ngày 22-10 sang hình thức học trực tuyến.

z7141055070281_f741502d9715d403f1ca11c0623d919d.jpg
Lực lượng chức năng cắt tỉa cây xanh tại trường THPT Nguyễn Văn Thoại (phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng)

Cùng ngày, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng ban hành văn bản yêu cầu Cảng vụ Đường thủy nội địa phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác cảng, bến thủy nội địa khẩn trương triển khai phương án phòng, chống bão và lũ; đồng thời tiến hành nâng nhịp cầu Nguyễn Văn Trỗi để phục vụ di dời tàu thuyền.

565910977_122154662882634811_378315118650449316_n.jpg
Cầu Nguyễn Văn Trỗi được nâng nhịp giữa cho tàu thuyền di dời tránh bão

Theo đó, toàn bộ tàu du lịch đang neo đậu tại Cảng sông Hàn và Bến thủy nội địa CT15 phải di chuyển đến nơi trú tránh an toàn trước 15 giờ ngày 21-10 nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

566237845_122154662924634811_5291919511283429112_n.jpg
Toàn bộ tàu thuyền du lịch phải di dời đến nơi tránh trú an toàn

Sở cũng yêu cầu các doanh nghiệp du lịch, chủ tàu theo dõi sát thông tin thời tiết, nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng và tuyệt đối không lưu trú, neo đậu tại khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi trong thời gian nâng cầu.

