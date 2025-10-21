Sở GD-ĐT Đà Nẵng: Trường chủ động cho học sinh nghỉ học khi thời tiết nguy hiểm

Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng chỉ đạo lãnh các xã phường; người đứng đầu các đơn vị, trường học chủ động cho học sinh nghỉ học khi có thời tiết nguy hiểm.

TP Đà Nẵng dự kiến sẽ có mưa lớn diện rộng kéo dài từ ngày 22 đến 27-10

Ngày 21-10, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, ký ban hành Công văn số 1788/SGDĐT-VP yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn chủ động ứng phó với bão số 12.

Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của UBND TP, Sở GD-ĐT và địa phương về phòng chống thiên tai, bão lụt; đồng thời kiểm tra, có biện pháp bảo đảm an toàn tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại nơi làm việc, nhất là các công trình xuống cấp hoặc đang thi công.

Các trường cần chằng chống, cắt tỉa cây xanh, kiểm tra hệ thống điện, quạt trần, dây cáp, tường rào, mái nhà để bảo đảm an toàn. Thiết bị dạy học, sách vở, tư liệu cần được di chuyển đến vị trí cao, khô ráo, đồng thời trang bị phương tiện ứng phó khi xảy ra thiên tai. Ở những khu vực thấp trũng, ngập úng, có cầu cống hoặc công trình không an toàn, các đơn vị phải lắp đặt biển cảnh báo, chủ động phương án di dời người và tài sản.

Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình bão, giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin để kịp thời thông báo đến học sinh, phụ huynh và giáo viên. Khi xảy ra sự cố, cần nhanh chóng báo cáo về Sở và chính quyền địa phương để xử lý.

Chủ tịch UBND các phường, xã và người đứng đầu các trường, trung tâm được chủ động cho học sinh nghỉ học khi thời tiết nguy hiểm. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học căn cứ thực tế để linh hoạt điều chỉnh lịch học.

Trong trường hợp mưa bão diễn biến phức tạp, Sở khuyến khích các đơn vị chủ động tổ chức dạy học trực tuyến, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và không gián đoạn chương trình.

XUÂN QUỲNH