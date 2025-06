Đà Nẵng chủ động, nghiêm túc trong mọi khâu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Đoàn đi kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đoàn đi kiểm tra tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật (quận Cẩm Lệ), Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến và điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu).

Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật là địa điểm thi dành cho các thí sinh thi chương trình giáo dục phổ thông 2006. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sau khi kiểm tra cơ sở vật chất, hạ tầng, các phòng chức năng liên quan phục vụ cho công tác thi, bà Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị tại các điểm thi.

Đồng thời, lưu ý các điểm trường cần bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… làm sao tạo mọi điều kiện cho thí sinh tham gia dự thi và kỳ thi diễn ra thuận lợi nhất, đạt kết quả tốt nhất theo phương châm “4 đúng, 3 không, 2 tăng cường”.

Năm nay, TP Đà Nẵng tổ chức song song 2 chương trình thi cho học sinh thi theo chương trình phổ thông 2006 và chương trình phổ thông 2018, do đó Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các điểm thi rà soát lại các công đoạn. Các đơn vị liên quan chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra đúng quy chế, tránh những sai sót không đáng có.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28-6. Tại hội đồng thi Đà Nẵng có 14.156 thí sinh đăng ký dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với 30 điểm thi; 393 thí sinh đăng ký dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 với 1 điểm thi. TP Đà Nẵng có 2 điểm thi dự phòng.

XUÂN QUỲNH