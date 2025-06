Đà Nẵng đối mặt với đợt nắng nóng cực đoan

Trong hai ngày qua, Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung đối mặt với đợt nắng nóng cực đoan với nền nhiệt từ 36,5 đến 38,5 o C.

Từ sáng sớm, thời tiết Đà Nẵng đã có nắng gắt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sáng 3-6, TP Đà Nẵng phát đi thông báo về đợt nắng nóng kéo dài. Theo đó, Đà Nẵng đã trải qua đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong 24 giờ qua với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36,5 đến 38,5°C và độ ẩm dao động quanh mức 45–55%.

Dự kiến, từ ngày 4-6, cường độ nắng nóng sẽ giảm nhẹ với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 35–37°C và độ ẩm nhích lên mức 50–60%.

Tuy vậy, từ ngày 5-6 trở đi, nắng nóng tại Đà Nẵng sẽ có xu hướng giảm dần về cường độ với nhiệt độ cao nhất trung bình từ 34 đến 36°C và độ ẩm thấp nhất đạt mức 50–60%. Cấp độ rủi ro do nắng nóng được cảnh báo ở mức cấp 1. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, người dân cần chú ý đến khả năng xuất hiện mưa dông vào trưa và chiều, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt ở vùng núi. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm thấp còn làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện đột biến, bên cạnh nguy cơ cháy rừng.

Ngoài ra, tình trạng nắng nóng kéo dài có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt, đặc biệt đối với những người làm việc ngoài trời hoặc tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới. Ảnh: Trung tâm KTTV quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–38°C, có nơi trên 38°C. Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nơi nắng kéo dài từ 10–17 giờ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50–55%.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

XUÂN QUỲNH