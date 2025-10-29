Các xã miền núi Đà Nẵng di dời hàng chục hộ dân tránh sạt lở, ngập lụt

Tối 29-10, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã biên giới A Vương cho biết, trước tình hình mưa lớn kéo dài, sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã họp khẩn và di dời khẩn cấp hộ dân thôn Ga’lâu và Talang đến nhà đa năng Trường Tiểu học A Vương và một số hộ dân trong khu vực an toàn khác.

Sạt lở tuyến đường trên địa bàn xã A Vương (TP Đà Nẵng). Ảnh: BRIU QUÂN

Ghi nhận trong ngày, nhất là trưa 29-10, mưa tại trung tâm xã A Vương rất lớn, nước dâng nhanh.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản người dân. Ảnh: BRIU QUÂN

Người dân được di dời về khu vực an toàn. Ảnh: BRIU QUÂN

Thời tiết tại xã A Vương còn diễn biến phức tạp. Ảnh: BRIU QUÂN

Tuyến đường qua thôn bị sạt lở. Ảnh: BRIU QUÂN

Sau khi hoàn tất việc di dời 19 hộ với 64 nhân khẩu về nhà đa năng, lực lượng xung kích xã tiếp tục giúp người dân vận chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đường Hồ Chí Minh qua địa phận xã A Vương bị ngập sâu. Ảnh: BRIU QUÂN

Nhiều hộ dân sinh sống dọc đường Hồ Chí Minh bị đất đá từ taluy dương sạt xuống gây hư hại nhà cửa.

Khu vực xã A Vương lúc 12 giờ

Cách đó không xa, trụ sở UBND xã A Vương (trước đây) cũng xuất hiện tình trạng sụt lún, trong khi khu dân cư M’xơi (thôn Ga’lâu) bị đất trôi, nứt lún nền.

Theo ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đang phối hợp Bộ đội Biên phòng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, di chuyển tài sản và đưa người dân khỏi khu vực sạt lở.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ giúp dân. Ảnh: BÙI THẾ ANH

Lực lượng chức năng di dời tài sản, vật nuôi hỗ trợ người dân. Ảnh: BÙI THẾ ANH

Một số khu vực bị sạt lở tại xã La Dêê. Ảnh: BÙI THẾ ANH

Lực lượng chức năng khắc phục tuyến đường bị chia cắt tại xã La Dêê. Ảnh: BÙI THẾ ANH

Lực lượng chức năng cũng đang khắc phục các tuyến đường bị chia cắt, song do mưa lớn, địa hình dốc nên một số đoạn vẫn chưa thể thông tuyến.

Riêng thôn Đắc Hà Lôi hiện bị sạt lở chặn cả hai đầu đường, địa phương đang tiếp tục liên hệ để được hỗ trợ ứng cứu.

Một tuyến đường cảnh báo sạt lở. Ảnh: BÙI THẾ ANH

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký Quyết định số 2243/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực sạt lở tại khu dân cư thôn Arooi (xã Hùng Sơn). Cụ thể, mức độ sạt lở tại khu dân cư thôn Arooi (xã Hùng Sơn) đang ở mức báo động, có nguy cơ xảy ra sạt lở cao, đe dọa an toàn đến 2 hộ dân, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 13 hộ đang sinh sống xung quanh, 1 điểm sinh hoạt cộng đồng (nhà Gươl) và tuyến đường quốc phòng gây khó khăn đi lại. Do diễn biến sạt lở tại mặt bằng khu dân cư thôn Arooi, có nguy cơ lan rộng lớn tại mặt bằng thôn và ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân, ông Phạm Đức Ấn đề nghị cần triển khai ngay các biện pháp xử lý tạm thời để ngăn chặn sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và công trình hạ tầng thiết yếu. Theo đó, Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hùng Sơn tiếp tục thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong đó, chủ động huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để nhanh chóng sơ tán, di dời người dân ra khỏi nơi nguy hiểm khi có tình huống. Bố trí đảm bảo hậu cần cho người dân tại nơi sơ tán, tăng cường công tác cắm biến cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, đảm bảo an toàn cho người dân. Tổ chức công tác khắc phục nguy cơ sạt lở tại khu vực đảm bảo các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ liên quan.

XUÂN QUỲNH