Nhiều khu vực miền núi Đà Nẵng ngập cục bộ do mưa lớn

SGGPO

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực miền núi Đà Nẵng ngập cục bộ, một số nơi ngập sâu gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển.

Ghi nhận vào sáng 18-10, nhiều khu vực thuộc phường Liên Chiểu và phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) bị ngập úng do mưa lớn kéo dài từ đêm 17-10.

Tại thôn Quan Nam 1 (phường Liên Chiểu), nước lũ dâng cao gây chia cắt một số tuyến đường, người dân chật vật di chuyển qua những đoạn nước sâu. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, căng dây cảnh báo ở những đoạn đường bị ngập sâu.

z7129606946554_28604212058331d088727c82a6ade4e9.jpg
z7129606348952_74df0d80f2d6225f09eea7d686346ad1.jpg
Tuyến đường qua thôn Quan Nam 1 ngập sâu, người dân chật vật di chuyển

Theo anh Trần Văn Hà (thôn Quan Nam 1, phường Liên Chiểu), trận mưa lớn lúc 5 giờ sáng nay khiến nước lũ từ trên núi cuồn cuộn đổ về gây chia cắt nhiều tuyến đường. "Đến 9 giờ sáng nay, mưa nhỏ, nước rút dần nhưng nhiều đoạn vẫn còn ngập sâu gây khó khăn cho việc đi lại của bà con", anh Hà cho hay.

z7129606364678_6ac133bca1a09ab83a9e867b1f2fe7f8.jpg
Lực lượng chức năng dựng rào chắn ở những nơi nước sâu

Tại khu vực đường DT601 đoạn qua phường Hải Vân (TP Đà Nẵng), mưa lớn khiến đất đá sạt trượt xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông.

Một số người dân phường Hải Vân cho biết, nghe dự báo có mưa lớn trong nhiều ngày, nhiều hộ dân đã chủ động di dời đồ đạc lên cao, phòng trường hợp ngập úng gây hư hại tài sản.

z7129606125963_1c4930eb941d1aae74e42a41a1068218.jpg
z7129606366527_a8a47d1d5782babf63ce90ca0b5aecff.jpg
Đất đá tràn xuống đường gây mất an toàn giao thông
z7129606389501_ad6f8d0e9a3eddb3b9fbeb3cbd3d4f18.jpg
Tuyến đường qua thôn Nam Yên (phường Hải Vân) bị ngập sâu do mưa lớn
z7129606393109_b3c466d45ec4ee96a4d0b3f9d0dbf47e.jpg
z7129606378138_bf7b042403552b83c68448d8b2d6ecca.jpg
Các điểm du lịch cộng đồng chìm trong nước lũ
z7129712161686_163198428175516a69a77eda05439c44.jpg
Người dân chật vật di chuyển qua những tuyến đường ngập sâu
PHẠM NGA

