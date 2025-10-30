Khiêng võng băng 20km đường rừng sạt lở đưa 3 người đi cấp cứu trong đêm

Sáng 30-10, ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng xã đã phối hợp với các lực lượng khác khiêng 3 người bị thương nặng đi bộ xuyên đêm, vượt 20km đường sạt lở đến cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My.

Đi bộ vượt qua hơn 10 điểm sạt lở nghiêm trọng

Trước đó, lúc 17 giờ 30, ngày 29-10, Trạm Y tế xã Trà Tân (cơ sở 2) tiếp nhận 5 nạn nhân bị sạt lở núi, trong đó có 3 người chấn thương sọ não, tiên lượng xấu.

Khiêng các nạn nhân băng rừng

Nhận định nếu để qua đêm sẽ nguy hiểm tính mạng, lãnh đạo xã đã xin ý kiến Ban Chỉ huy Tiền phương Quân khu 5 và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Khu vực 3 – Trà My để triển khai phương án khiêng bộ các nạn nhân qua các điểm sạt lở trên Quốc lộ 40B.

Khó khăn nảy sinh khi trạm y tế chỉ có bình ô xy loại lớn, không thể di chuyển cùng bệnh nhân. Ngay trong đêm, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My đã khẩn cấp điều bình ô xy cầm tay đến hỗ trợ. Đến 20 giờ 30 phút, ngày 29-10, thiết bị được chuyển đến UBND xã Trà Tân. Lực lượng Phòng thủ dân sự xã lập tức cử đoàn tiền trạm gồm 8 người mang bình ô xy lên và tiếp tế cho trạm y tế.

Khiêng người bệnh băng rừng đi cấp cứu trong đêm

Lúc 22 giờ 50, ngày 29-10, đoàn thứ nhất xuất phát với 3 cán võng khiêng 3 nạn nhân băng qua hàng chục điểm sạt lở, bùn lầy, mưa lớn và nhiều đoạn sát mép vực. Nhiều người phải đi chân đất do mất dép trong bùn. Đoàn thứ hai hơn 30 người tiếp ứng phía sau, đảm bảo liên lạc và tiếp sức dọc đường.

Đến 1 giờ 15 phút ngày 30-10, hai đoàn gặp nhau tại khu vực bờ đập thủy điện Sông Tranh 2, đưa các nạn nhân lên xe cứu thương về Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My.

Cứu 2 người đu ngọn tre giữa dòng nước lũ

Sáng 30-10, một người dân bị lật ghe giữa dòng nước xiết trên đường Thăng Long nối dài (TP Đà Nẵng) đã được lực lượng công an và người dân cứu kịp thời khi đang bám trên ngọn tre.

Vào lúc 9 giờ 25 phút ngày 30-10, trong quá trình tuần tra trên đoạn đường Thăng Long nối dài, đoạn giáp ranh phường Cẩm Lệ và xã Bà Nà (TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện một người dân bị lật ghe, đang đu vào bụi tre giữa dòng nước chảy xiết.

Ngay lập tức, các lực lượng đã mượn ghe của người dân gần đó, tiếp cận hiện trường theo hướng dòng nước xuôi, kịp thời cứu an toàn người gặp nạn.

Sáng 30-10, thông tin từ UBND xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, đêm qua, 29-10, lực lượng chức năng và người dân đã cứu được một người đàn ông rơi xuống cầu và mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Clip: Giải cứu người đàn ông mắc kẹt giữa dòng lũ. Thực hiện: VÕ THẠCH - NGUYỄN TRANG

Vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 29-10, UBND xã Sơn Hạ nhận được tin báo có 1 người đàn ông bị mắc kẹt ở bụi tre giữa dòng nước lũ tại khu vực cầu Xã Trạch, thôn Gò Gạo (xã Sơn Hạ).

Đến khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công người đàn ông vào bờ an toàn.

Đến 7 giờ 15 phút sáng ngày 30-10, chiếc xe máy của anh Th được tìm thấy gần khu vực cầu Xã Trạch. Ảnh: VÕ THẠCH

Qua xác minh, trước đó, trên địa bàn có mưa lớn, nước suối đang dâng cao và phả qua mặt cầu, thời điểm này, anh Đ.V.Th. (trú xóm Xã Trạch, thôn Gò Gạo, xã Sơn Hạ) lái xe máy chở theo một người ngồi sau băng qua cầu nên gặp nạn. Rất may, người ngồi phía sau đã kịp thời bơi được vào bờ và hô hoán người đến giúp đỡ.

Anh Th. bị thương nhẹ, sau khi vào bờ được đưa đến Trạm Y tế để kiểm tra. Hiện tình hình sức khỏe anh Th. đã ổn định. Đến 7 giờ 15 phút ngày 30-10, chiếc xe máy của anh Th. được tìm thấy gần khu vực cầu Xã Trạch.

Sáng nay 30-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo về việc anh L.B.H. (sinh năm 2000), trú tại thôn Phước Lộc Tây, xã Sơn Tịnh bị nước cuốn trôi mất tích trong đêm 29-10, khi đang trên đường đi làm về qua đoạn đường bị ngập thuộc thôn Lâm Lộc Nam, xã Sơn Tịnh.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã lập tức điều động 1 xe chuyên dụng, 1 xuồng máy cùng phương tiện cứu hộ và 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng công an, dân quân xã và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn khi đi làm về

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ tìm kiếm, đến 10 giờ ngày 30-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại bãi ruộng đang ngập sâu thuộc thôn Lâm Lộc Nam, xã Sơn Tịnh.

XUÂN QUỲNH - NGUYỄN TRANG