Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở, ngập cục bộ ở nhiều tuyến đường miền núi

Ngày 26-10, Đài khí tượng thủy văn Trung bộ thông tin, trong 24 giờ qua, tại TP Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và còn diễn biến phức tạp, kéo dài trong những ngày tới.

Theo đó, tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 25-10 đến 7 giờ ngày 26-10 phổ biến 30-100mm, có nơi cao như Trà My 145mm, Tam Trà 144mm, Trà Dơn 74mm. Mưa lớn tập trung từ đêm qua đến sáng nay.

Sạt lở trên tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua khu vực thác 5 tầng (địa bàn xã Nam Trà My) gây ách tắc giao thông

Trong 24 đến 48 giờ tới, dự báo tổng lượng mưa ở các xã, phường vùng đồng bằng và vùng núi Tây Bắc từ 150-350mm, có nơi trên 450mm, các xã, phường vùng núi phía Nam phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc TP Đà Nẵng gần bão hòa (trên 90%). Mưa lớn đã gây ra một số điểm sạt lở ở các xã vùng cao của TP Đà Nẵng.

Tại tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua khu vực thác 5 tầng thuộc xã Nam Trà My, mưa lớn đã gây sạt lở đất đá, ách tắc giao thông cục bộ. Ngoài ra, trên đường liên xã Trà Tập, đất đá từ phía mái ta luy dương đã tràn xuống mặt đường gây chia cắt giao thông tạm thời.

Đất đá từ mái taluy dương tràn xuống tuyến liên xã Trà Tập

Mưa lớn cũng làm một số đoạn đường trũng, thấp bị ngập như cầu tạm Quốc lộ 40B đoạn ngã ba Tiên Hiệp (thuộc xã Lãnh Ngọc); tuyến đường liên xã đi vào xã Trà Liên bị ngập tại các cầu tạm..

Chính quyền các địa phương đã ra thông báo khuyến cáo người dân hạn chế ra đường nếu thật sự không cần thiết. Đồng thời, chủ động rà soát quanh khu vực sinh sống để đề phòng xảy ra sạt lở.

Một số cầu tạm đường vào xã Trà Liên bị ngập do nước lũ đổ về

Theo dự báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi. Đồng thời sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại 59 xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Dự báo trong 6 giờ tới, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm; riêng vùng núi phía tây nam thành phố phổ biến 40-60mm, có nơi trên 100mm. Cũng trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại 56 xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng.

Cũng trong sáng nay, Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Mi, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Tranh và Công ty Cổ phần thủy điện A Vương đã ra thông báo về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Theo đó, lưu lượng dự kiến qua tràn lần lượt là từ 500 m3/s - 2.500 m3/s, từ 10 m3/s - 1.490 m3/s và từ 25 m3/s – 600m3/s (tùy thuộc lượng nước về hồ).

NGUYỄN CƯỜNG