Đà Nẵng tạm dừng xây trụ sở, mua sắm thiết bị trong giai đoạn tinh gọn bộ máy

Theo đó, việc tạm dừng xây trụ sở, mua sắm thiết bị ở tất cả các lĩnh vực, trừ y tế và giáo dục. Đây là quyết định nhằm thực hiện chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời tránh lãng phí trong sử dụng ngân sách.

Các cơ quan chịu trách nhiệm bảo quản tài sản tại công trình theo quy định. Đồng thời rà soát, báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân các công trình, dự án, dự toán mua sắm, đề xuất phương án xử lý gửi Sở Tài chính và Sở Xây dựng trước ngày 15-3.

Trong số các công trình dừng triển khai có dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hải Châu (số 270 đường Trần Phú, phường Phước Ninh) với tổng vốn hơn 420 tỷ đồng. Đây là dự án nhóm B, được xây mới hoàn toàn trên nền trụ sở cũ thực hiện từ năm 2023 - 2026.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng - nơi làm việc của sở, ngành. Ảnh: XUÂN QUỲNH

TP Đà Nẵng cũng đề nghị Công an TP Đà Nẵng nghiên cứu chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng để có văn bản báo cáo xin ý kiến của Bộ Công an liên quan việc tạm dừng hoặc tiếp tục triển khai các dự án xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an quận, huyện, xã, phường và Nhà tạm giữ của Công an các cấp trong thời gian thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. Trong trường hợp cấp có thẩm quyền cho chủ trương tạm dừng thì Công an TP Đà Nẵng có trách nhiệm bảo quản tài sản tại công trình theo quy định.

Liên quan việc xây dựng các trụ sở thuộc Công an TP Đà Nẵng, hiện có công trình trụ sở làm việc Công an quận Sơn Trà có tổng nguồn vốn đầu tư là 85,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước cấp qua Bộ Công an là 75,3 tỷ đồng, nguồn vốn UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ là 10 tỷ đồng, mới được khởi công xây dựng vào tháng 11-2024. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trước tháng 2-2026.

Tương tự, địa phương cũng đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng nghiên cứu chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng để có văn bản báo cáo, xin ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng liên quan đến việc tạm dừng xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa trụ sở.

XUÂN QUỲNH