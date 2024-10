Đà Nẵng: Triệt phá đường dây mua bán súng liên tỉnh

Ngày 11-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã triệt phá đường dây mua bán súng liên tỉnh và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Theo đó, ngày 12-7-2024, lực lượng Công an TP Đà Nẵng phát hiện đối tượng Đ.P.Q. (25 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long) đang tàng trữ 4 khẩu súng, phụ kiện và đạn tại một bưu cục thuộc quận Thanh Khê (Đà Nẵng). Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Q., cơ quan công an thu giữ thêm 4 cây súng và đạn các loại.

Cơ quan Công an xác định, số đơn hàng trên là của H.V.N.P. (30 tuổi, quận Thanh Khê). Tại nhà của đối tượng P., cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ 9 khẩu súng, phụ kiện và đạn các loại.

Qua đấu tranh, H.V.N.P. cho biết, tháng 7-2023, P. nảy sinh ý định bán súng để kiếm thêm thu nhập nên đã đặt mua các loại súng, phụ kiện và đạn trên mạng.

Sau đó, đối tượng đăng tải các video quảng cáo và trao đổi việc bán các loại súng trên mạng xã hội. Khi có người đặt hàng, P. sẽ phân chia các thiết bị ra nhiều gói hàng rồi đưa cho Đ.P.Q. và P.G.B. (25 tuổi) chuyển cho khách hàng.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 7-2023 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã đặt mua và bán lại cho người khác hơn 100 khẩu súng các loại.

Trước đó, ngày 15-6-2024, Công an quận Liên Chiểu phối hợp Phòng An ninh điều tra (Công an TP Đà Nẵng) phát hiện 1 gói hàng chứa 1 khẩu súng ngắn quân dụng được gửi từ TP Hà Nội đến bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng.

Qua xác minh, cơ quan chức năng đã triệu tập và làm việc với người nhận gói hàng trên là L.V.B. (19 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế). Tại đây, L.V.B. khai nhận đã liên hệ với tài khoản Facebook “Huy Nguyễn” và Telegram “HCCDestiny” để đặt mua khẩu súng trên với giá 2 triệu đồng nhằm mục đích “phòng thân”.

Đến ngày 4-7-2024, Cơ quan Công an bắt quả tang N.H.Đ.K. (trú TPHCM), thu giữ thêm 1 khẩu súng quân dụng. Qua đấu tranh, N.H.Đ.K. khai nhận, đầu năm 2023, N.C..T (trú tỉnh Bắc Giang) đặt mua 2 khẩu súng ZP5 với giá 2 triệu đồng mỗi cây kèm theo 2 bộ linh kiện trên mạng để về tự độ chế thành súng quân dụng.

Do chưa có thời gian nên T. đưa 2 khẩu súng cùng 2 bộ linh kiện trên và máy mài cho N.H.Đ.K. để về tự độ chế.

Sau đó, N.H.Đ.K. đem về phòng trọ của bạn là T.V.K. (ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) và tiến hành độ chế 1 khẩu hoàn chỉnh. Do cần tiền tiêu xài, K. lên mạng đăng bán khẩu súng đã độ chế trên và gửi theo đường xe khách liên tỉnh vào Đà Nẵng cho L.V.B.

Sau khi B. bị bắt giữ, K. tiếp tục lấy khẩu súng còn lại ra độ chế tại phòng trọ. Tuy nhiên, khi độ chế xong, chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan công an phát hiện.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của N.C.T. tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, công an thu giữ 2 khẩu súng ngắn hoàn chỉnh, 1 khẩu súng dài hoàn chỉnh, 1 khẩu súng chưa hoàn chỉnh, 590 viên đạn các loại và các loại phụ kiện khác.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

