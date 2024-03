Đã xác định được chủ tài khoản tung tin đồn thất thiệt “vàng giả”

Cơ quan công an làm việc với Vũ Tiến Dũng, người đã thừa nhận đăng tin sai sự thật trên Facebook. Ảnh theo Công an tỉnh Lai Châu

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, vào ngày 11-3, trên không gian mạng xã hội xuất hiện tin đồn cửa hàng kinh doanh vàng bạc T.T. ở phường Đoàn Kết, TP Lai Châu bị điều tra xử lý vì nghi có bán vàng giả, khiến nhiều người lo lắng mang vàng đến bán tháo.

Ngày 11-3, nhiều người dân ở TP Lai Châu hoang mang đem vàng đi bán tháo sau tin đồn thất thiệt. Ảnh theo Công an tỉnh Lai Châu

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngay sau đó, Ban quản trị Fanpage của Công an tỉnh Lai Châu đã nhận được tin báo của nhân dân về tài khoản “Vũ Dũng Tiến” đã đăng tải, loan báo thông tin sai sự thật.

Tài khoản đăng tin thất thiệt trên mạng xã hội

Công an tỉnh Lai Châu đã khẩn trương xác minh sơ bộ chủ tài khoản nêu trên, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an huyện Tam Đường xác minh làm rõ.

Tại cơ quan công an, chủ tài khoản mạng xã hội nói trên là Vũ Tiến Dũng (sinh năm 1988, cư trú tại bản Sin Câu, xã Giang Ma, huyện Tam Đường) thừa nhận bản thân là người đã đăng thông tin sai sự thật rằng tiệm vàng T.T. có bán vàng giả. Tuy nhiên sau khi đăng tin ít phút, Dũng đã tự xóa tin. Công an huyện Tam Đường đang hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc để xử lý người vi phạm theo quy định.

VĂN PHÚC