Lai Châu: Làm rõ tin đồn thất thiệt về vàng giả

Ngày 11-3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đang làm rõ đối tượng đã tung tin đồn thất thiệt về một cửa hàng ở TP Lai Châu bán vàng giả, dẫn đến nhiều người hoang mang lo lắng, đem vàng đến cửa hàng này để bán tháo.

Người dân kéo đến cửa hàng vàng ở TP Lai Châu để trả lại vàng. Ảnh theo Công an tỉnh Lai Châu

Cụ thể, theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, qua theo dõi tình hình trên không gian mạng và báo cáo của công an cơ sở, có tin đồn cửa hàng kinh doanh vàng bạc T.T. (phường Đoàn Kết, TP Lai Châu) nghi bán vàng giả nên bị điều tra xử lý. Tin đồn này khiến nhiều người dân lo lắng mang vàng đến bán tháo.

Cơ quan công an đang làm rõ vụ bán vàng do khai thác trái phép. Ảnh theo Công an tỉnh Lai Châu

Công an tỉnh Lai Châu thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra đang xác minh vụ khai thác khoáng sản (vàng) trái phép gây hậu quả chết người trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Báo SGGP đã đưa tin ngày 11-3) chứ chưa phát hiện một vụ việc nào có dấu hiệu kinh doanh kim khí quý hay vàng giả.

Vì vậy, Công an tỉnh Lai Châu đề nghị người dân trên địa bàn cần tỉnh táo, cảnh giác trước những thông tin sai sự thật, dẫn tới dao động, bán tháo tài sản, tự gây thiệt hại về tài sản của bản thân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, công an sẽ xác minh những đối tượng tung tin đồn vô căn cứ, sai sự thật gây tâm lý bất an, gây hoang mang dư luận.

VĂN PHÚC