TPHCM kiện toàn 13 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

UBND TPHCM vừa ban hành các Quyết định về việc kiện toàn Ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI trên địa bàn thành phố.

Các Quyết định có hiệu lực từ ngày 4-3 và thay thế các Quyết định thành lập Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI của UBND TPHCM ban hành ngày 3-1. Mỗi ban cơ cấu 17 thành viên.

Theo đó, Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 1 (gồm các phường: Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An, Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa); ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM làm Trưởng ban.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu trong cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM với 168 xã, phường, đặc khu vào chiều 4-3. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 2 (gồm các phường: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên và các xã: Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân); bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm Trưởng ban.

Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 3 (gồm các phường: Tân Hiệp, Tân Khánh, Vĩnh Tân, Tân Đông Hiệp, Dī An, Tam Bình, Hiệp Bình); ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm Trưởng ban.

Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 4 (gồm các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành và các xã: Châu Pha, Châu Đức, Long Sơn); ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng ban.

Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 5 (gồm: Đặc khu Côn Đảo, phường Tam Long và các xã: Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu, Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải); ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM làm Trưởng ban.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại phiên họp Ban bầu cử thành phố, sáng 27-2. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 6 (gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú); ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng ban.

Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 7 (gồm các phường: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận và các xã: Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An); ông Trần Văn Tuấn, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM làm Trưởng ban.

Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 8 (gồm các phường: Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Tân Hòa, Bảy Hiển, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú); bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm Trưởng ban.

Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 9 (gồm các phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông); bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM làm Trưởng ban.

Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 10 (gồm các phường: Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp, Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Tân); ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng ban.

Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 11 (gồm các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường); ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm Trưởng ban.

Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 12 (gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi); ông Phạm Thành Kiên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM làm Trưởng ban.

Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 13 (gồm các phường: Bình Đông, Chánh Hưng, Phú Định và các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng); bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng ban.

Các Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND số 83/2025/QH15; đồng thời tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

