Cử tri xã Nhà Bè, Hiệp Phước mong sớm hoàn thiện quy hoạch các khu công nghiệp, cảng biển

Ngày 6-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhà Bè và Hiệp Phước tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI (đơn vị bầu cử số 7) và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, cử tri 2 xã đánh giá cao chương trình hành động của những người ứng cử, cho rằng đây đều là những người có năng lực, phẩm chất, tâm huyết và trách nhiệm.

Cử tri 2 xã bày tỏ quan tâm đến các vấn đề về quy hoạch, kết nối hạ tầng giao thông, các dự án chống ngập; thực phẩm chức năng giả, tội phạm ma túy... Cử tri mong muốn nếu trúng cử, các ĐB quan tâm phản ánh những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân trong quy hoạch, bởi đây là nội dung tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân trong nhiều năm qua.

Nhiều ý kiến cũng mong muốn sau khi trúng cử, các ĐB quan tâm hơn đến công tác phòng, chống ma túy, kéo giảm tội phạm ma túy; góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho người dân vùng ven.

Cử tri phát biểu tại hội nghị

Cử tri Nguyễn Trung Tính gửi gắm, nếu trúng cử, các ĐB cần quan tâm nhiều hơn đến quy hoạch tổng thể của 2 xã Nhà Bè và Hiệp Phước, nhất là quy hoạch đô thị, các dự án chống ngập; đầu tư cơ sở hạ tầng tại các bệnh viện, trường học... Theo cử tri, đây là 2 địa phương liền kề, có nhiều điều kiện tương đồng nên cần được đặt trong một không gian phát triển liên vùng, nhằm đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, tạo động lực để người dân 2 xã phát triển nhanh, bền vững, bắt kịp các địa phương khác của TPHCM.

Cử tri Phùng Ngọc Điệp cho rằng theo định hướng phát triển đô thị cảng - công nghiệp và logistics, xã Hiệp Phước có không gian phát triển rất lớn. Tuy nhiên, để người dân yên tâm đầu tư, phát triển kinh tế gia đình, địa phương cần sớm có quy hoạch rõ ràng, cụ thể đối với khu công nghiệp, hệ thống cảng, nhất là với không gian sông nước có thể hình thành vùng nuôi trồng thủy sản chất lượng cao và du lịch sinh thái.

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước trao đổi với cử tri

Cử tri Lê Đình Sơn cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, vấn đề biên giới, chủ quyền, an ninh khu vực cửa khẩu cảng TPHCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng - an ninh. Cùng quan điểm, cử tri Trần Văn Soát, chia sẻ, nhiều năm qua, các lực lượng quân đội trên địa bàn TPHCM đã thực hiện hiệu quả các chương trình nghĩa tình quân - dân, chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách... Từ thực tế đó, cử tri bày tỏ tin tưởng và mong muốn những người ứng cử trong lực lượng quân đội sẽ tiếp tục quan tâm, huy động thêm nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Ông Lê Văn Đông trao đổi với cử tri

Thay mặt những người ứng cử ĐBQH, ông Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đối với các vấn đề về dược phẩm giả, cho vay nặng lãi, chống người thi hành công vụ, tội phạm ma túy... khiến nhiều cử tri bức xúc, ông cho biết đây đều là những vấn đề cần được xử lý kiên quyết, không dung thứ. Ông nhấn mạnh, dù kết quả bầu cử như thế nào, những người ứng cử vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, lắng nghe và hành động vì lợi ích của người dân.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, thay mặt những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM, tiếp thu các kiến nghị của cử tri và cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, các ĐB sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với địa phương để cùng kiến nghị Thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy 2 xã ngày càng phát triển.

Những người ứng cử ĐBQH đơn vị bầu cử số 7 gồm: Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM; Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ - Pháp luật, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trần Thị Kim Oanh, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Bộ Tài chính; Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận. Những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 20 gồm: Nguyễn Thiên Lăng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cần Giờ; Trịnh Thị Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM; Phan Ngọc Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè; Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM; Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM.

THU HOÀI