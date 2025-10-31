Đại hội Đoàn Thanh niên Agribank (nhiệm kỳ 2025-2030): Hiện thực hóa tinh thần “Khát vọng trẻ – Hành động xanh – Tương lai số”

Ngày 30-10-2025, tại Trụ sở chính Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Agribank – Khát vọng trẻ - Hành động xanh – Tương lai số”.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027 phát biểu khai mạc Đại hội

Tham dự Đại hội về phía Đảng ủy Chính phủ có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Về phía Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Về phía Đoàn Thanh niên Chính phủ có đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ. Về phía Agribank có đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, các lãnh đạo thuộc Agribank, đại diện Công đoàn…, cùng 198 đại biểu chính thức đại diện cho gần 16.000 đoàn viên thanh niên từ các cơ sở trực thuộc Đoàn Agribank.

Khẳng định dấu ấn một nhiệm kỳ

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phạm Chí Thành, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đoàn Thanh niên nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Agribank lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ Agribank – thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số”. Ông khẳng định, nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Agribank đã có nhiều chuyển biến rõ nét trên mọi mặt, đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển của ngân hàng. “Mạng lưới 169 cơ sở Đoàn với gần 16.000 đoàn viên trở thành lực lượng xung kích, đồng hành cùng Agribank trên hành trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Tuổi trẻ Agribank tự hào là lực lượng tiên phong, mang trong mình sứ mệnh thanh niên, chung sức đồng lòng cùng toàn hệ thống trên hành trình phát triển bền vững.”-ông nói.

Được biết, từ khi hoàn thành việc tiếp nhận 100% tổ chức Đoàn tại địa phương về sinh hoạt trong mái nhà chung Agribank, hệ thống tổ chức Đoàn được củng cố, thống nhất và phát huy mạnh mẽ sức trẻ toàn hệ thống. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với 10 đợt sinh hoạt chính trị và hơn 1.300 chương trình an sinh – đền ơn đáp nghĩa, thu hút trên 10.000 đoàn viên tham gia…

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Agribank đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, các chỉ tiêu đều đạt, có chỉ tiêu vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đoàn Khóa IV đề ra

Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Agribank đã triển khai hơn 1.100 công trình thanh niên, 1.500 sáng kiến, 62 mô hình đổi mới sáng tạo và hơn 2.000 chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị gần 42 tỷ đồng. Toàn hệ thống thực hiện gần 100 công trình “Thắp sáng đường quê”, 05 cầu dân sinh, 158 ngôi nhà nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ, trồng hơn 169.000 cây xanh, hiến tặng gần 8.000 đơn vị máu và trao hàng nghìn phần quà, xe đạp, sân chơi cho thiếu nhi… Trong nhiệm kỳ, công tác phát triển tổ chức và xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn Đoàn giới thiệu 2.746 đoàn viên ưu tú, trong đó 1.431 đồng chí được kết nạp Đảng, đạt 183% chỉ tiêu, khẳng định vai trò đội dự bị tin cậy của Đảng và “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.”

Ghi nhận kết quả hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank khẳng định, trong thành công chung của toàn hệ thống, Đảng ủy Agribank luôn ghi nhận và đánh giá rất cao vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng thanh niên – chiếm gần 50% tổng số lao động. “Tôi đặc biệt xúc động với hai con số: một là 7.815 đơn vị máu các đồng chí đã hiến tặng (vượt 313% chỉ tiêu đăng ký), và hai là đã trồng mới hơn 169.000 cây xanh, góp phần hiện thực hóa cam kết “Vì tương lai xanh” của Agribank.” - ông Tô Huy Vũ, chia sẻ.

Xây dựng thế hệ Thanh niên Agribank “Khát vọng trẻ - Hành động xanh – Tương lai số”

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội phát huy trí tuệ và trách nhiệm, thảo luận nội dung phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong nhiệm kỳ tiếp theo. Đại hội thống nhất nhiệm vụ trọng tâm gồm 4 chương trình tiên phong và 3 chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Agribank”...

Đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo, ông Tô Huy Vũ đã yêu cầu Đoàn Thanh niên Agribank tiếp tục khẳng định vai trò lực lượng tiên phong, chủ lực trong chuyển đổi số, phát triển xanh và hội nhập quốc tế. Đồng chí đề nghị Đoàn Thanh niên Agribank tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới: (1) Kiên định lý tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”; (2) Tiên phong làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tinh thần “Khát vọng trẻ – Hành động xanh – Tương lai số”; (3) Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, gắn với sứ mệnh “Tam nông” và các hoạt động an sinh xã hội mang dấu ấn Agribank; (4) Chủ động nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển và chuẩn mực toàn cầu của ngành Ngân hàng và (5) Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự trở thành “vườn ươm” cán bộ kế cận chất lượng cho Đảng, góp phần đưa Agribank phát triển bền vững, tiên phong trong kỷ nguyên xanh và số.

“Tuổi trẻ phải dùng chính “Tương lai số” và “Hành động xanh” để phục vụ “Tam nông” hiệu quả hơn. Đảng ủy Agribank tin tưởng và kỳ vọng Ban Chấp hành khóa mới phải chuyên nghiệp, khoa học, thực sự là đội ngũ tạo lập môi trường tích cực rèn luyện thanh niên. Các đồng chí phải chủ động hơn nữa trong việc "hiến kế", giám sát, phản biện, và tiếp tục cung cấp cho Đảng những đoàn viên ưu tú nhất, những cán bộ trẻ kế cận xuất sắc nhất, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kết nạp 1.000 đảng viên mới trong nhiệm kỳ tới”- ông Tô Huy Vũ nhấn mạnh.

Đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank – trao tặng bức trướng “Tiên phong chuyển đổi số - Hành động vì môi trường – Lan toả giá trị tích cực - Bởi tương lai bền vững bắt đầu từ tuổi trẻ” cho Ban Chấp hành Đoàn Agribank khóa V, nhiệm kỳ 2025–2030

Trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, Đại hội đã phát huy được trí tuệ và trách nhiệm, khẳng định tinh thần xung kích của cán bộ, đoàn viên…Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa V gồm 27 đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, tiêu biểu cho ý chí, khát vọng của tuổi trẻ Agribank; đủ sức lãnh đạo, dẫn dắt phong trào thanh niên phát triển mạnh mẽ, sáng tạo và hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng các đồng chí lãnh đạo có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên Agribank vinh dự được trao tặng Giấy khen Tổng giám đốc vì đã có thành tích xuất sắc trong phát động, triển khai và thực hiện hiệu quả chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát vì người nghèo.” Được biết, ngay sau Đại hội, Đoàn Thanh niên Agribank sẽ hiện thực hóa số tiền quyên góp bằng hành trình về nguồn kết hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội thiết thực.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh cùng Ban Chấp hành khoá V, nhiệm kỳ 2025 - 2030

