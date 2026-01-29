Toyota ra mắt mẫu xe bán tải hoàn toàn mới

Ngày 29-1, Công ty ô tô Toyota Việt Nam đã ra mắt mẫu xe Hilux hoàn toàn mới 2026 - một trong những mẫu xe bán tải bán chạy nhất trên thế giới.

Hilux Hoàn toàn mới 2026 được phát triển dựa trên triết lý: một chiếc bán tải hiện đại không chỉ cần mạnh mẽ, mà còn phải linh hoạt, tiện nghi. Được thiết kế với định hướng lấy con người làm trung tâm, mẫu xe này đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng đa dạng như đi làm hằng ngày, vận chuyển hàng hóa, du lịch cuối tuần hay những chuyến phiêu lưu khám phá.

Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng của nhiều nhóm khách hàng khác nhau, Toyota chính thức giới thiệu 3 phiên bản được phát triển theo những định hướng rõ ràng về công năng và phong cách, bao gồm: Hilux Trailhunter 2.8 4x4AT, Hilux Pro 2.8 4x2AT và Hilux Standard 2.8 4x2MT. Mỗi phiên bản đều được tinh chỉnh để phù hợp với từng mục đích sử dụng cụ thể.

Hilux hoàn toàn mới 2026 đã chính thức có mặt tại tất cả các hệ thống đại lý của TMV trên toàn quốc kể từ ngày hôm nay 29-1. Khách hàng có 5 sự lựa chọn về màu ngoại thất gồm: trắng ngọc trai, đen, bạc với 2 màu ngoại thất mới màu xám và màu vàng ánh kim. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối chính thức với mức giá cụ thể như sau:

HILUX TRAILHUNTER động cơ 2.8 lít, số tự động, 2 cầu từ 903.000.000; HILUX PRO động cơ 2.8 lít, số tự động, 1 cầu từ 706.000.000 VNĐ; HILUX STANDARD động cơ 2.8 lít, số sàn, 1 cầu từ 632.000.000 VNĐ. Nhân dịp ra mắt Hilux Hoàn Toàn Mới 2026, Toyota Việt Nam dành tặng ưu đãi đặc biệt cho 500 khách hàng đầu tiên sở hữu xe bộ phụ kiện được thiết kế riêng.

