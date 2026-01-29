Vietjet Thailand chính thức khai thác tàu bay Boeing, đánh dấu bước tiến về phát triển đội bay toàn diện

Vietjet Thailand hôm nay chính thức khai trương đường bay quốc tế đầu tiên bằng tàu bay Boeing 737-8, đánh dấu cột mốc hãng hàng không vận hành dòng tàu bay Boeing bên cạnh đội tàu Airbus đã được khai thác hiệu quả trong nhiều năm qua. Sự kiện thể hiện bước tiến quan trọng của Vietjet Thailand trong chiến lược đa dạng hóa đội bay hiện đại, quy mô lớn và phát triển bền vững trong tập đoàn hàng không đa quốc gia.

Vietjet Thailand khai trương đường bay quốc tế đầu tiên Băng Cốc - Nha Trang bằng tàu bay Boeing 737-8

Đường bay Băng Cốc – Nha Trang do Vietjet Thailand khai thác với tần suất 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần, khởi hành từ Băng Cốc lúc 11 giờ 40 và đến Nha Trang lúc 13 giờ 30. Chiều ngược lại, chuyến bay cất cánh lúc 14 giờ 20 và đến lúc 16 giờ 25 (giờ địa phương).

Đường bay mới mang đến thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện, linh hoạt và chi phí tối ưu cho hành khách. Việc kết nối trực tiếp hai trung tâm du lịch năng động của Thái Lan và Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ du lịch, thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia và trong toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chuyến bay đầu tiên Băng Cốc - Nha Trang được chào đón bằng vòi rồng khi hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Vietjet hiện đang khai thác mạng bay lớn nhất kết nối Việt Nam và Thái Lan với 6 đường bay thẳng: TPHCM – Băng Cốc, Hà Nội – Băng Cốc, Đà Nẵng – Băng Cốc, Phú Quốc - Băng Cốc, Nha Trang - Băng Cốc và TPHCM - Phuket.

Vietjet Thailand tặng quà lưu niệm cho hành khách trên chuyến bay đầu tiên

Dịp này, Vietjet Thailand dành tặng người dân và du khách ưu đãi đặc biệt trên đường bay mới Băng Cốc – Nha Trang, với giá vé hấp dẫn chỉ từ 169.000 đồng (199 baht, chưa bao gồm thuế, phí), từ nay đến hết ngày 31-1-2026. Chương trình áp dụng thời gian bay từ 16-2 đến 30-11-2026 (*), giúp hành khách chủ động lên kế hoạch cho những chuyến du lịch suốt năm.

Hành khách trên chuyến bay đầu tiên Băng Cốc - Nha Trang được chào mừng trong không khí hân hoan

Vietjet Thailand tiếp nhận tàu bay Boeing đầu tiên vào tháng 11-2025 và đưa vào khai thác trên mạng đường bay nội địa Thái Lan. Boeing 737-8 được ghi nhận hiệu quả khai thác cao, độ tin cậy ổn định và mang lại trải nghiệm bay thoải mái cho hành khách. Dòng tàu bay thế hệ mới giúp Vietjet tối ưu chi phí vận hành, mở rộng mạng bay tầm trung và nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống.

Hãng dự kiến sẽ đưa vào khai thác 50 tàu bay Boeing 737-8, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng mạng bay quốc tế kết nối Thái Lan với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều thị trường chiến lược khác tại châu Á - Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, Vietjet tiếp tục khai thác đội tàu Airbus thế hệ mới, với hơn 500 tàu bay đang đặt hàng, bảo đảm tính linh hoạt và tối ưu hóa hiệu quả khai thác theo từng thị trường.

Tàu bay Boeing 737-8 hiện đại, mang lại trải nghiệm bay thoải mái cho hành khách

Được trang bị công nghệ khí động học tiên tiến và động cơ thế hệ mới, Boeing 737-8 đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của ngành hàng không toàn cầu về an toàn, hiệu quả khai thác và bảo vệ môi trường. Thiết kế Sky Interior của nội thất tàu 737-8 mang lại không gian cabin rộng rãi và hiện đại, cùng khoang chứa hành lý lớn hơn, giúp hành khách tận hưởng hành trình thoải mái và trọn vẹn.

Với đội tàu bay hiện đại, linh hoạt và mạng bay ngày càng mở rộng, Vietjet tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn của một tập đoàn hàng không đa quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng hàng không và kinh tế khu vực. Hãng cũng sẽ tiếp tục tạo ra giá trị bền vững cho đối tác và nhà đầu tư, đồng thời mang đến cho hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới những hành trình an toàn, chất lượng và giàu trải nghiệm.

(*) Điều kiện và điều khoản