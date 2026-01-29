AQUA Việt Nam kết hợp di sản 30 năm chuẩn Nhật Bản với công nghệ AI trong kỷ nguyên mới

Kế thừa nền tảng chất lượng chuẩn Nhật Bản từ thương hiệu SANYO với lịch sử hơn 30 năm, AQUA Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất và phát triển sản phẩm, nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng trong kỷ nguyên số.

Ông Fan Guofeng, Tổng Giám đốc AQUA Việt Nam chia sẻ về hành trình 30 năm phát triển

Chia sẻ tại nhà máy AQUA Việt Nam trong Khu Công nghiệp Biên Hòa II (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai), ông Fan Guofeng, Tổng Giám đốc AQUA Việt Nam, cho biết doanh nghiệp kiên định chiến lược phát triển dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa di sản sản xuất lâu đời và công nghệ hiện đại, lấy người tiêu dùng làm trung tâm. Theo ông, đây là nền tảng quan trọng giúp AQUA không ngừng đổi mới, thích ứng nhanh với xu hướng thị trường.

Hiện AQUA Việt Nam sở hữu các dây chuyền sản xuất máy giặt và tủ lạnh đặt ngay trong nước. Việc đẩy mạnh nội địa hóa không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn giúp sản phẩm đạt các tiêu chuẩn khắt khe để xuất khẩu sang hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây được xem là bước đi chiến lược, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Sản xuất và lắp ráp tủ lạnh AQUA tại nhà máy

Một điểm khác biệt của AQUA là đội ngũ nghiên cứu và phát triển (R&D) chủ yếu là kỹ sư Việt Nam. Nhờ am hiểu sâu sắc điều kiện sinh hoạt và thói quen tiêu dùng trong nước, đội ngũ này đã tạo ra nhiều cải tiến thiết thực, tiêu biểu như dòng máy giặt vận hành hiệu quả ngay cả khi áp lực nước thấp, chỉ từ 1m cột nước, phù hợp với khu vực nông thôn và vùng ven đô.

Song song đó, AQUA tích hợp AI vào các khâu nghiên cứu – phát triển, kiểm soát chất lượng và trải nghiệm người dùng. Nổi bật là dòng máy giặt AI với tính năng “Một chạm”, cho phép tự động tối ưu chu trình giặt, mang lại sự tiện lợi và hiệu quả vượt trội.

ĐÌNH DƯ