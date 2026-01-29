Bảo Tín Mạnh Hải mang định chuẩn trải nghiệm mới chinh phục thị trường miền Nam

Nối tiếp chuỗi thành công vang dội tại Hà Nội, ngày 1-2-2026 Bảo Tín Mạnh Hải chính thức khai trương cửa hàng định chuẩn mới về trải nghiệm khách hàng tại 608 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TPHCM, mở màn cho chiến lược phủ sóng toàn quốc.

Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu tiên phong tập trung phát triển Vàng tích lũy bản vị nhỏ và siêu nhỏ Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ

"Định chuẩn mới về trải nghiệm khách hàng": Lời giải cho bài toán chuỗi hóa ngành vàng

Ngành vàng Việt Nam vốn lâu nay được xem là thị trường phân mảnh, với sự hiện diện của hàng nghìn cửa hàng nhỏ lẻ, thiếu sự đồng bộ về dịch vụ và trải nghiệm. Trong bối cảnh đó, chiến lược "chuỗi hóa" của Bảo Tín Mạnh Hải mang ý nghĩa tiên phong, tạo ra một mô hình chuẩn mực về trải nghiệm dịch vụ mua sắm vàng và trang sức.

Theo đó, Bảo Tín Mạnh Hải đã xây dựng hình ảnh một thương hiệu vàng uy tín, gắn liền với chất lượng và sự tin cậy. Sự ra đời của mô hình cửa hàng định chuẩn về trải nghiệm khách hàng tại Hà Nội không chỉ tạo nên tiếng vang lớn trong giới kinh doanh vàng mà còn mở ra một hướng đi mới cho thị trường bán lẻ trang sức. Tháng 2-2026, với việc khai trương cửa hàng định chuẩn tại TPHCM được xem là bước đi chiến lược, đánh dấu sự mở rộng quy mô và khẳng định quyết tâm phủ sóng toàn quốc của Bảo Tín Mạnh Hải.

Điểm khác biệt của mô hình định chuẩn nằm ở việc kết hợp giữa giá trị truyền thống và trải nghiệm hiện đại. Không đơn thuần là nơi mua bán vàng, mỗi cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải được thiết kế như một không gian trải nghiệm, nơi khách hàng có thể cảm nhận sự sang trọng, tiện nghi và minh bạch, uy tín trong từng giao dịch. Đây là cách Bảo Tín Mạnh Hải tạo ra sự khác biệt, đồng thời nâng tầm chuẩn mực cho ngành bán lẻ vàng tại Việt Nam.

Đặc biệt, việc tập trung phát triển sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ được xem là bước đi chiến lược. Trong bối cảnh người trẻ ngày càng quan tâm đến việc tích lũy tài sản, nhưng lại gặp khó khăn với các sản phẩm vàng truyền thống có giá trị lớn, sự ra đời của dòng sản phẩm “hợp thời” này mở ra cơ hội tiếp cận mới. Nó không chỉ giúp khách hàng dễ dàng sở hữu vàng tích lũy, mà còn tạo ra thói quen đầu tư bền vững trong cộng đồng.

Chiến lược này cũng phản ánh tầm nhìn dài hạn của Bảo Tín Mạnh Hải: Không chỉ bán vàng, mà còn định hình văn hóa tích lũy và đầu tư trong xã hội. Bằng cách đưa ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu đa dạng, thương hiệu đang mở rộng thị trường, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu.

Tương lai của một thương hiệu định chuẩn mới về trải nghiệm Khách hàng

Việc khai trương chuỗi cửa hàng định chuẩn rộng khắp từ Bắc vào Nam không chỉ là sự kiện mang tính mở rộng địa lý, mà còn là minh chứng cho tham vọng phủ sóng toàn quốc của Bảo Tín Mạnh Hải. Ngay trong những tháng đầu năm, liên tiếp 3 cửa hàng mới được mở bán tại Cầu Giấy, Linh Đàm (Hà Nội) và Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM) đã được hàng nghìn khách hàng ghé thăm mỗi ngày và trở thành Điểm đến Vàng 24K mới cho người dân tại các khu vực này.

Bảo Tín Mạnh Hải khai trương cửa hàng thứ 14 tại Linh Đàm, Hà Nội.

Chiến lược này hứa hẹn sẽ tạo ra sự thay đổi căn bản trong ngành bán lẻ vàng. Nếu như trước đây, khách hàng thường phải dựa vào uy tín cá nhân của từng cửa hàng nhỏ lẻ, thì nay họ có thể yên tâm lựa chọn một thương hiệu đã được định chuẩn, với hệ thống dịch vụ đồng bộ và minh bạch. Đây chính là giá trị cốt lõi mà Bảo Tín Mạnh Hải mang lại cho thị trường.

Trong tương lai gần, thương hiệu này dự kiến sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại các tỉnh, thành phố lớn, từng bước xây dựng mạng lưới chuỗi cửa hàng vàng 24K lớn nhất Việt Nam.

Từ Hà Nội đến TPHCM, từ những cửa hàng đầu tiên đến chiến lược phủ sóng toàn quốc, hành trình của Bảo Tín Mạnh Hải là minh chứng cho sự đổi mới và khát vọng dẫn đầu. "Định chuẩn mới về trải nghiệm khách hàng" không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành hiện thực, mở ra một chuẩn mực mới cho ngành vàng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Cũng trong hành trình kiến tạo giá trị đó, Bảo Tín Mạnh Hải đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng và danh hiệu uy tín trong nước và quốc tế: từ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (2024) đến các giải thưởng tại khu vực ASEAN, cùng các chứng nhận về quản lý chất lượng, đổi mới sản phẩm và môi trường làm việc. Những ghi nhận ấy không chỉ khẳng định năng lực thương hiệu, mà còn phản ánh chuẩn mực về chữ “Tín” mà Bảo Tín Mạnh Hải kiên định theo đuổi qua ba thế hệ làm nghề.

Trong ngày khai trương, BTMH Nguyễn Đình Chiểu có rất nhiều các phần quà và ưu đãi hấp dẫn dành cho Quý khách hàng. Chi tiết vui lòng xem tại link: https://baotinmanhhai.vn/

NGỌC HẢI