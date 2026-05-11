Đại Nam hút khách, sẵn sàng mùa du lịch hè

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, khu du lịch Đại Nam đón lượng khách đông đảo từ nhiều tỉnh, thành phía Nam. Sức hút ổn định cùng các chương trình ưu đãi sắp triển khai dịp 19-5 đang tạo động lực cho điểm đến này bước vào mùa du lịch hè sôi động.

Du khách thích thú trải nghiệm trò chơi Flyboard tại khu du lịch Đại Nam

Tín hiệu vui từ thực tế

Ngay từ sáng sớm những ngày đầu kỳ nghỉ, lượng phương tiện đổ về khu du lịch Đại Nam tại phường Phú An (TPHCM) tăng nhanh. Trên nhiều tuyến đường dẫn vào khu du lịch, dòng xe nối dài liên tục, tạo nên không khí khá nhộn nhịp. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều gia đình lựa chọn đi từ sớm để tránh nắng nóng và thuận tiện vui chơi trong ngày. Các bãi giữ xe bên trong khu du lịch Đại Nam liên tục được điều tiết nhằm đáp ứng lượng khách tăng cao.

Khu du lịch Đại Nam vận hành đồng thời nhiều cổng đón khách, bố trí lực lượng điều phối giao thông và tăng cường xe điện trung chuyển đưa khách đến các khu vui chơi bên trong. Công tác hướng dẫn được triển khai khá bài bản, giúp hạn chế tình trạng ùn ứ cục bộ trong giờ cao điểm. Nhiều nhân viên được bố trí túc trực tại các khu vực đông người nhằm hỗ trợ du khách di chuyển thuận lợi hơn. Nhờ chủ động từ sớm nên hoạt động đón khách diễn ra tương đối ổn định trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Theo khu du lịch Đại Nam, bình quân mỗi ngày khu du lịch đón hơn 20.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi; riêng những ngày cao điểm, lượng khách tăng lên hơn 30.000 lượt khách/ngày. Nhờ diện tích rộng, nhiều cây xanh cùng hệ thống dịch vụ đồng bộ nên dù lượng khách tăng cao vẫn không xảy ra tình trạng quá tải. Các khu vực vui chơi, biển nhân tạo, vườn thú và khu tâm linh luôn duy trì lượng khách ổn định từ sáng đến chiều. Đây là một trong những điểm du lịch ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ năm nay tại khu vực phía Nam.

Sức hút của Đại Nam đến từ mô hình kết hợp giữa vui chơi giải trí, du lịch sinh thái và tham quan tâm linh. Trong khi khu Kim Điện thu hút du khách dâng hương, tìm hiểu kiến trúc văn hóa thì biển nhân tạo và các trò chơi cảm giác mạnh lại là lựa chọn của nhiều gia đình. Không gian rộng với nhiều cây xanh, hồ nước và khu nghỉ chân tạo cảm giác thoải mái cho khách tham quan. Đây cũng là lợi thế giúp khu du lịch phù hợp với nhiều nhóm khách ở các độ tuổi khác nhau.

Đông đảo du khách tham quan, check-in tại cổng khu trò chơi Khu du lịch Đại Nam

Chị Nguyễn Thị Linh, du khách đến từ Tây Ninh, cho biết gia đình chọn Đại Nam vì thuận tiện di chuyển và có nhiều không gian xanh. Các con có thể vui chơi thoải mái, còn người lớn có nơi nghỉ ngơi, ăn uống dưới bóng mát.

Chất lượng dịch vụ là nền tảng

Một trong những yếu tố giúp Đại Nam duy trì sức hút nhiều năm qua là chính sách giữ ổn định giá dịch vụ. Trong bối cảnh nhiều chi phí vận hành tăng cao, doanh nghiệp vẫn duy trì mức giá phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các hoạt động vui chơi, giải trí. Việc giữ giá ổn định trong các dịp cao điểm được nhiều du khách đánh giá tích cực. Đây cũng là yếu tố góp phần giúp lượng khách quay trở lại khá ổn định trong nhiều năm qua.

Tại các khu vực ẩm thực, giá cả được niêm yết công khai; lực lượng an ninh và vệ sinh được tăng cường liên tục. Đội ngũ nhân viên thường xuyên dọn dẹp tại các khu vực tập trung đông người nhằm giữ môi trường sạch đẹp. Nhiều thùng rác, ghế nghỉ và điểm hỗ trợ thông tin được bố trí thêm phục vụ khách tham quan. Môi trường an toàn, thông thoáng góp phần tạo sự hài lòng cho nhiều gia đình khi đến vui chơi tại đây.

Năm nay, khu trò chơi cảm giác mạnh, Thảm trượt và biển nhân tạo tiếp tục là những điểm thu hút đông khách. Từ sáng sớm, nhiều du khách đã xếp hàng chờ trải nghiệm các trò chơi tốc độ cao. Không khí náo nhiệt kéo dài tại nhiều khu vực vui chơi tạo nên bức tranh du lịch sôi động trong những ngày nghỉ lễ. Nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình có con nhỏ lựa chọn lưu lại cả ngày để trải nghiệm nhiều hoạt động bên trong khu du lịch Đại Nam.

Đại diện khu du lịch Đại Nam cho biết thêm, Đại Nam luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, toàn bộ hệ thống kỹ thuật trò chơi đều được kiểm tra thường xuyên trước khi vận hành. Công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ y tế cũng được bố trí tăng cường để đảm bảo an toàn cho khách tham quan. Ngoài ra, Đại Nam còn tăng cường nhân sự hỗ trợ tại các khu vực đông khách nhằm xử lý kịp thời những tình huống phát sinh. Việc chủ động các phương án phục vụ giúp hoạt động tại khu du lịch Đại Nam diễn ra ổn định trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Theo một số doanh nghiệp lữ hành, các khu du lịch có vị trí gần TPHCM, chi phí hợp lý và đa dạng dịch vụ đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình. Trong bối cảnh người dân ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày, những điểm đến thuận tiện di chuyển đang có lợi thế lớn trong việc thu hút khách. Đại Nam cũng là một trong số ít khu du lịch tại khu vực phía Nam có thể đáp ứng cùng lúc nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi, tham quan văn hóa và tổ chức hoạt động tập thể. Đây được xem là yếu tố giúp lượng khách duy trì ổn định trong nhiều năm qua.

Ưu đãi kích cầu du lịch hè

Tiếp nối không khí sôi động sau kỳ nghỉ lễ, khu du lịch Đại Nam triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Theo đó, trong ngày 19-5, du khách sẽ được miễn phí vé vào cổng và giảm 50% áp dụng cho tất cả các vụ vui chơi, giải trí như: xe lửa điện, trò chơi, biển nhân tạo, vườn thú, lưu trú khách sạn… Chương trình được xem là hoạt động tri ân cộng đồng, đồng thời góp phần kích cầu du lịch hè trong giai đoạn sắp tới.

Để chuẩn bị cho đợt cao điểm sắp tới, khu du lịch Đại Nam đã chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp nhiều hạng mục phục vụ khách tham quan. Ngoài vui chơi giải trí, nhiều gia đình lựa chọn Đại Nam bởi nơi đây còn kết hợp các hoạt động tìm hiểu văn hóa, lịch sử tại khu Kim Điện. Không gian rộng, nhiều bóng mát phù hợp cho các hoạt động dã ngoại, sinh hoạt tập thể và tham quan học sinh. Với hệ thống dịch vụ đa dạng cùng nhiều chương trình ưu đãi hướng đến cộng đồng, Đại Nam tiếp tục là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn trong mùa hè năm nay.

Sự nhộn nhịp của dòng người đổ về khu du lịch Đại Nam là tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch phía Nam. Với cách làm bài bản và chính sách nhân văn, khu du lịch Đại Nam tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong lòng du khách.

TƯỜNG VY