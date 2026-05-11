Siêu đô thị 1.080 ha của Vinhomes - Hạt nhân kiến tạo “Thung lũng Silicon” phía Tây Bắc TPHCM

Trong chiến lược phát triển đa trung tâm của TPHCM, khu Tây Bắc đang bước vào giai đoạn chuyển mình thành một “Thung lũng Silicon” mới đầy tiềm năng khi siêu đô thị 1.080 ha Vinhomes Sài Gòn Park chính thức khởi công. Với hơn 150 ha dành riêng cho hệ sinh thái đại học - trung tâm nghiên cứu và khởi nghiệp chất lượng cao, dự án mang theo sứ mệnh kiến tạo một thành phố công viên tri thức hàng đầu châu Á, mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho bất động sản.

Vinhomes Sài Gòn Park được kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị tri thức đẳng cấp châu Á ngay tại cửa ngõ Tây Bắc TPHCM

Đặt nền móng cho cực tăng trưởng mới của TPHCM

Trong kế hoạch hành động năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu đưa quy mô kinh tế số đạt khoảng 30% GRDP và tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt 18%. Đi kèm với đó là chiến lược phát triển mạnh hệ sinh thái với hàng trăm doanh nghiệp khoa học công nghệ và hàng nghìn công trình nghiên cứu chất lượng cao.

Để đạt được những mục tiêu tham vọng, thành phố cần có những giải pháp đột phá. Và lần này, khu Tây Bắc đang được lựa chọn như “bệ phóng chiến lược”

“Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế (Vinhomes Sài Gòn Park - PV) không đơn thuần là một dự án bất động sản mà là một bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học công nghệ”, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá. Lãnh đạo TPHCM cho rằng đây là mô hình phát triển mới nơi đô thị, giáo dục và công nghệ gắn kết chặt chẽ, tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho thành phố.

Nằm ở khu vực Tây Bắc TPHCM, Vinhomes Sài Gòn Park thừa hưởng lợi thế từ nền đất cao ráo, vững chãi, hoàn toàn không chịu áp lực ngập lụt từ triều cường. Điều kiện tự nhiên này đặc biệt phù hợp để phát triển những trung tâm dữ liệu khổng lồ hay các phòng thí nghiệm công nghệ cao - vốn đòi hỏi sự an toàn tuyệt đối về môi trường và địa chất. Đồng thời, đây cũng là yếu tố quan trọng để giới tri thức tinh hoa cân nhắc khi muốn chọn chốn an cư lâu dài.

Tây Bắc sẽ là cực tăng trưởng mới của TPHCM

Khác biệt hoàn toàn với những dự án bất động sản thuần túy, Vinhomes Sài Gòn Park dành riêng 150 ha cho giáo dục - nghiên cứu và Startup Hub. Đây không chỉ là những ngôi trường riêng lẻ, mà là một “thành phố công viên tri thức” - nơi kiến thức được ươm mầm và chuyển hóa thành giá trị kinh tế ngay trong lòng đô thị.

Mô hình này được ví như “thỏi nam châm” thu hút nhân tài, tạo ra sức hút mãnh liệt với cộng đồng chuyên gia, giảng viên và sinh viên tinh hoa từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Khi hàng chục ngàn trí thức tập trung tại đây, họ không chỉ mang theo chất xám mà còn kéo theo nhu cầu khổng lồ về dịch vụ cao cấp, lưu trú và giải trí chất lượng.

One-North (Singapore) là minh chứng cho sự thành công của mô hình đô thị tri thức mà Vinhomes Sài Gòn Park đang hướng tới

Cơ hội lớn cho nhà đầu tư đón đầu “long mạch” tri thức

Lịch sử thế giới đã chứng minh, những đô thị tích hợp theo mô hình “Sống - Học tập - Làm việc - Giải trí” luôn là tâm điểm của sự thịnh vượng.

Nhìn vào One-North của Singapore, từ một khu công nghệ cao đã vươn mình thành trung tâm tri thức hàng đầu thế giới. Với lợi thế gần ga tàu điện ngầm MRT, tập trung nhiều trung tâm R&D, giá bất động sản ở đây hiện dao động quanh mức 500 triệu đồng/m2 - cao hơn xấp xỉ 20% so với các khu vực lân cận.

Hay như vùng Cambridge (Anh) - đô thị đại học nổi tiếng thế giới, nhiều năm qua luôn thuộc top những nơi có giá bất động sản cao nhất bên ngoài London. Một căn hộ ở đây có giá cao hơn khoảng 30 - 53% so với xung quanh. Lý do đơn giản vì nhu cầu từ giới trí thức, sinh viên quốc tế tại khu vực này không bao giờ cạn.

Với Vinhomes Sài Gòn Park, quần thể đại học - trung tâm nghiên cứu 150 ha và hệ thống hơn 30 trường học liên cấp sẽ tạo nên một khu vực có mật độ tập trung giáo dục cao kỷ lục.

Cùng với đó, các phân khu chức năng chuyên biệt, như: Creative Hub, Làng khởi nghiệp, các phòng Lab và khu Co-working space… giúp rút ngắn khoảng cách từ giảng đường đến thực địa kinh doanh, tương tự sự gắn kết giữa Đại học Stanford và Thung lũng Silicon (Mỹ).

Đây đều là những mô hình chưa từng có tại bất cứ khu đô thị nào ở Việt Nam. Bất động sản ở đây, vì thế, không còn là tài sản ở đơn thuần mà còn là “cỗ máy sinh dòng tiền” từ lực cầu thuê ở lớn và khai thác kinh doanh dài hạn.

Lợi thế về hạ tầng kết nối giúp Vinhomes Sài Gòn Park xóa bỏ hoàn toàn định kiến địa lý và mở toang cánh cửa giao thương quốc tế

Anh Đỗ Minh Tuấn, một nhà đầu tư từng “trúng lớn” với dự án Vinhomes Grand Park, chia sẻ: “Tôi đã học được một bài học: hãy đầu tư vào nơi có hệ sinh thái giáo dục mạnh. Nơi nào có trường học tốt, nơi đó có gia đình trẻ, có tương lai. Ở nơi đó, nhu cầu ở thực luôn cao và giá trị sẽ không bao giờ giảm”.

Với dự án Vinhomes Sài Gòn Park lần này, anh Tuấn xác định sẽ không “lướt sóng” mà dùng đòn bẩy để đầu tư lâu dài, cho thuê tạo dòng tiền ổn định.

Đặc biệt, anh Tuấn càng tự tin hơn khi tận dụng “vũ khí” tài chính có 1-0-2 mà Vinhomes đã trang bị cho nhà đầu tư: chính sách cố định lãi suất chỉ từ 0-6%/năm trong suốt 5 năm. “Lá chắn tài chính” kéo dài nửa thập kỷ giúp anh Tuấn “miễn nhiễm” trước mọi biến động của thị trường và yên tâm thiết lập kế hoạch dòng tiền dài hạn.

“Tôi đang nóng lòng đợi chủ đầu tư cho booking, kịp khớp căn trước khi siêu chính sách hỗ trợ lãi suất kết thúc vào ngày 20-7”, anh Tuấn chia sẻ.