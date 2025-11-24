Xã hội

Đắk Lắk: Khẩn cấp di dời các hộ dân dưới chân đồi có nguy cơ sạt lở

Tối 24-11, ông Huỳnh Viết Trung, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã phát thông báo khẩn nguy cơ sạt lở lớn tại Đồi thôn 4 Yang Reh (xã Hòa Sơn).

Theo đó, trong những ngày vừa qua, trên địa bàn xã Hòa Sơn xảy ra mưa lớn kéo dài, tại khu vực Đồi thôn 4 Yang Reh trên Quốc lộ 27 đã xuất hiện hiện tượng sạt lở một mảng đất lớn. Đến chiều 23-11, mảng sạt tiếp tục trượt xuống thêm khoảng 1m so với mép ban đầu, đồng thời xuất hiện các vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lớn trong thời gian tới. Khu vực sạt lở nằm gần tuyến Quốc lộ 27 và phía dưới chân đồi có các hộ dân đang sinh sống, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người dân và giao thông qua lại.

Vết sạt trượt tại đồi Yang Reh

UBND xã đã di dời các hộ dân dưới chân đồi Yang Reh đến nơi an toàn. Cử lực lượng công an xã theo dõi, cảnh giới khu vực xung quanh. Tuy nhiên, do trời vẫn mưa, nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng; UBND xã kiến nghị các cơ quan tỉnh cử ngay đoàn chuyên gia về địa chất và kỹ thuật đến khảo sát, đánh giá mặt trượt, xác định nguyên nhân sạt lở và đề xuất phương án gia cố (tạm thời và lâu dài).

MAI CƯỜNG

