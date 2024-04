Đắk Nông: Hàng chục người mắc bẫy lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội

Cơ quan công an đang lấy lời khai đối tượng Việt

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 4-2023, Việt sử dụng mạng xã hội Facebook đăng các bài viết và hình ảnh thanh lý các mặt hàng tôn, sắt, thép giá rẻ. Khi nhiều người ở Đắk Nông đã liên hệ mua hàng, Việt yêu cầu khách phải chuyển tiền đặt cọc trước. Tuy nhiên, sau khi khách chuyển tiền cọc thì Việt không giao hàng như đã thỏa thuận.

Khoảng giữa tháng 3-2024, anh N.H.T. (huyện Tuy Đức) liên hệ Việt thỏa thuận mua 10 cuộn lưới b40. Sau khi thỏa thuận, anh T. đã chuyển cho Việt 5 triệu đồng tiền cọc. Nhưng sau đó, phát hiện Việt có hành vi lừa đảo, anh T. đã trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Tuy Đức đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Nông nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29-3, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Lê Công Việt, thu giữ các vật chứng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu cơ quan công an xác định, từ tháng 4-2023 đến cuối tháng 3-2024, Việt đã lừa đảo và chiếm đoạt của gần 30 bị hại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với tổng số tiền gần 70 triệu đồng.

MAI CƯỜNG