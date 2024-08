Đảm bảo an toàn thông tin trước nguy cơ tấn công của tội phạm mạng

Chiều 6-8, Sở TT-TT TPHCM phối hợp cùng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – Chi hội phía Nam (VNISA phía Nam) tổ chức họp báo giới thiệu “Hội thảo và Triển lãm an toàn thông tin khu vực phía Nam 2024”.

Hội thảo và Triển lãm an toàn thông tin khu vực phía Nam 2024, được tổ chức vào ngày 23-8, tại Trung tâm hội nghị GEM Center (số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TPHCM), do Cục An toàn Thông tin – Bộ TT-TT, Sở TT-TT TPHCM và Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam – Chi hội phía Nam (VNISA phía Nam) phối hợp tổ chức.

Sự kiện nhằm cung cấp thông tin trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an toàn thông tin (ATTT) cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và các tỉnh thành phía Nam đang triển khai các ứng dụng chuyển đổi số.

Năm 2024 chứng kiến sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, với sự bùng nổ của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet of Things (IoT) và 5G. Tuy nhiên, đi kèm với những cơ hội mới là những thách thức chưa từng có về ATTT. Điển hình là các cuộc tấn công mạng trở nên tinh vi và phức tạp hơn, nhắm vào các hệ thống hạ tầng quan trọng, dữ liệu cá nhân và cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp.

Ông Ngô Vi Đồng, Chủ tịch chi hội VNISA phía Nam phát biểu tại buổi họp báo

Trong nửa đầu năm 2024, hàng loạt vụ tấn công ransomware (mã độc tống tiền) nhắm vào các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, làm tê liệt hệ thống, gián đoạn hoạt động vận hành và kinh doanh, gây ra tổn thất tài chính đáng kể. Nhiều doanh nghiệp bị buộc phải trả khoản tiền chuộc lớn để lấy lại dữ liệu, khôi phục hệ thống, làm mất lòng tin của khách hàng và đối tác. Những thiệt hại không chỉ dừng lại ở kinh tế mà còn ảnh hưởng lâu dài đến uy tín và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đại diện ban tổ chức cho biết, sự kiện năm nay sẽ tập trung vào các vấn đề nóng như: An toàn trong giao dịch không tiền mặt, bảo vệ các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số của TPHCM, trí tuệ nhân tạo và học máy (AI/ML) hỗ trợ các giải pháp truyền thống của ATTT, xác thực trong bối cảnh tin tặc có các phương tiện thông minh hơn… Bên cạnh đó, sự kiện còn có chuỗi các hoạt động về ATTT như: Hội nghị dành riêng cho lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, hội thảo khoa học về an toàn thông tin, diễn tập thực chiến an toàn thông tin TPHCM, cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2024…

Ông Ngô Vi Đồng, Chủ tịch chi hội VNISA phía Nam cho rằng, khi chuyển sang hoạt động trên nền tảng số, ứng dụng số… thì những hiểm họa về an ninh mạng là vô cùng nguy hiểm và luôn thường trực. Hiện nay, các hệ thống dùng chung của cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam đều nằm trong khả năng có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Đặc biệt, tại TPHCM trong năm 2024 đã xảy ra nhiều vụ tấn công ransomware gây thiệt hại vô cùng to lớn về kinh tế. Do vậy, sự kiện lần này sẽ chia sẻ những thông tin về ATTT, kinh nghiệm giải pháp mới nhất trong nước và quốc tế để phòng chống lại tội phạm mạng.

Theo khảo sát của Chi hội VNISA phía Nam, trong năm 2024 nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện việc thuê ngoài các dịch vụ giám sát về ATTT để tối ưu chi phí (tăng từ 20% lên trên 50%) so với năm 2023. Việc sao lưu dữ liệu nhằm chống lại mã độc tống tiền là cách làm hiệu quả, tuy nhiên có tới 59% các tổ chức, doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc chưa chú trọng sao lưu dữ liệu quan trọng. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, hiện đã có đến 61% tổ chức sử dụng các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng nhằm giảm thiệt hại khi bị tấn công, 13% đơn vị quan tâm nhưng chưa có đủ thông tin, nguồn lực để thực hiện.

BÙI TUẤN