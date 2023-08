Đảm bảo bảo mật dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số

Ngày 25-8, tại TPHCM, Chi hội An toàn thông tin (VNISA) phía Nam phối hợp cùng Sở TT-TT TPHCM và Cục An toàn thông tin tổ chức hội thảo và triển lãm an toàn thông tin khu vực phía Nam 2023, với chủ đề “Công nghệ mới và an ninh mạng trong kỷ nguyên chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo”.