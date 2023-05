Đảm bảo các chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc

Ngày 23-5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Nghị định số 162/2016/NĐ-CP (ngày 14-12-2016) quy định một số chế độ, chính sách đối với cá nhân và công tác bảo đảm đối với các tổ chức của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) của Liên hiệp quốc (LHQ).

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị định số 162 do Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết, từ tháng 6-2014 đến nay, Việt Nam đã cử 533 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ. Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 162 đã kịp thời, động viên đối với lực lượng tham gia hoạt động GGHB của Việt Nam, góp phần giúp các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và LHQ giao.

Tuy nhiên, Nghị định 162 chưa bao quát hết đối tượng được áp dụng, do sự thiếu đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy định việc tham gia hoạt động GGHB LHQ; còn tồn tại bất cập về chế độ chi trả phụ cấp theo tỷ lệ phần trăm, tính trên mức chi trả bình quân của LHQ cho cá nhân tham gia hình thức đơn vị, theo trách nhiệm ở từng vị trí, nhất là các vị trí chỉ huy; chế độ, chính sách ưu tiên cho lực lượng nữ chưa toàn diện và chưa mang tính khuyến khích cao; chưa có quy định và hướng dẫn chế độ trợ cấp địa bàn cho lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ; chưa có quy định, hướng dẫn hỗ trợ chi phí phát sinh khi đi phép bị hủy do tình hình an ninh…

Các ý kiến tại hội nghị cho rằng, trong tình hình mới, lực lượng GGHB LHQ cần đáp ứng yêu cầu cao hơn rất nhiều so với trước đây. Gần đây, khu vực Việt Nam tham gia lực lượng GGHB LHQ đã diễn ra xung đột vũ trang, nội chiến phức tạp, đe dọa đến tính mạng. Trong khi đó, những chế độ, chính sách do Nghị định 162 quy định còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ đồng tình với đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 162 theo hướng phù hợp với những nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành trong quá trình chuẩn bị triển khai lực lượng GGHB LHQ cũng như là việc đảm bảo những chế độ, chính sách cho lực lượng hoạt động ở các phái bộ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách để cán bộ, chiến sĩ yên tâm, phấn khởi nhận nhiệm vụ quốc tế; xin ý kiến các cơ quan liên quan để báo cáo Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 162, nhằm bảo đảm sự phù hợp với nhu cầu thực tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng yêu cầu các đơn vị nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; trước mắt làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức lễ xuất quân đội Công binh số 2 và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5, lên đường vào tháng 6 tới.