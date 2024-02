Đảm bảo chuyển tiền, thanh toán an toàn và thông suốt dịp Tết Nguyên đán

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, NAPAS sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thành viên triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường nhân sự 24/7 để cung cấp các dịch vụ chuyển tiền, thanh toán một cách thuận tiện, an toàn, nhanh chóng cho người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, với việc đặt mục tiêu hàng đầu là đảm bảo hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng ổn định, an toàn và thông suốt, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết đã tăng cường triển khai các giải pháp về kỹ thuật, vận hành, sẵn sàng đáp ứng tốc độ tăng trưởng về số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt của người dân.

Trong những năm gần đây, hoạt động thanh toán điện tử liên tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ và thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của người dân cũng ngày càng phổ biến hơn. Cùng với nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, số lượng giao dịch chuyển tiền/ thanh toán điện tử cũng có sự tăng trưởng cao hơn giai đoạn trước đó.

Qua ghi nhận của NAPAS, trong tháng 1-2024, số lượng giao dịch chuyển tiền tăng 5% so với tháng 12-2023 và tăng 58% so với cùng kỳ tháng 1 năm 2023. Trong khi đó, giao dịch rút tiền mặt qua ATM trong tháng 1-2024 giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Điều này khẳng định rõ nét nhu cầu rút tiền mặt của người dân ngày càng giảm, không chỉ vào thời điểm trong năm, mà còn trong cả những giai đoạn cao điểm cận Tết Nguyên đán như hiện nay.

Trong bối cảnh xu hướng thanh toán điện tử tiếp tục tăng trưởng qua mỗi năm, trong thời gian qua, NAPAS đã đẩy mạnh triển khai các hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin với hiệu năng cao, tối ưu các giải pháp, ứng dụng để sẵn sàng đáp ứng tốc độ tăng trưởng về số lượng giao dịch thanh toán của người dân. Đồng thời, NAPAS cũng tăng cường công tác giám sát thanh khoản của các tổ chức thành viên, bố trí nhân sự liên tục trực 24/7 để sẵn sàng hỗ trợ các ngân hàng, trung gian thanh toán và doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm lễ, tết.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS cho biết, NAPAS luôn chủ động triển khai, ứng dụng các giải pháp về mặt hạ tầng kỹ thuật, vận hành nhằm phát huy vai trò của đơn vị cung cấp hạ tầng thanh toán và chuyển mạch tài chính, bù trừ cho hệ thống thanh toán bán lẻ quốc gia, đóng góp vào sự ổn định, phát triển của hoạt động thanh toán nói chung, cũng như phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu thanh toán của người dân.

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới, NAPAS sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thành viên triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường nhân sự 24/7 để cung cấp các dịch vụ chuyển tiền, thanh toán một cách thuận tiện, an toàn, nhanh chóng cũng như đem lại những trải nghiệm thanh toán cho người dân.

NHUNG NGUYỄN