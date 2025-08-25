Đăng bài quảng cáo "bao đậu" bằng lái xe, lừa đảo 200 triệu đồng

Nguyễn Văn Tân sử dụng mạng xã hội đăng bài quảng cáo để tìm học viên đăng ký học lái xe với cam kết "bao đậu" rồi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Nguyễn Văn Tân tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Ngày 25-8, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thi hành Lệnh bắt tạm giam và Quyết định phê chuẩn của VKS đối với Nguyễn Văn Tân (sinh năm 2004, trú thôn Đông Nam, xã Xuân Mai, TP Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao xác minh, làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Tân sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội Zalo, Facebook đăng bài quảng cáo với nội dung tìm học viên đăng ký học lái xe hạng A, A1, B1, C.... đồng thời cam kết "bao đậu" thực hành và lý thuyết với mức phí đặt cọc ban đầu từ 1-2 triệu đồng.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền đặt cọc của các bị hại thì Tân lập tức thu hồi tin nhắn và chặn liên lạc.

Quá trình điều tra ban đầu xác định Tân đã lừa đảo khoảng 100 người với số tiền gần 200 triệu đồng. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA