Truy vết UAV, giữ an toàn bầu trời Đà Nẵng

Các thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cấm bay quanh sân bay Đà Nẵng dịp tết đã khiến hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng, uy hiếp an toàn hoạt động hàng không. Hành trình truy vết xuyên ngày đêm của lực lượng công an đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật khi sử dụng thiết bị.

Lực lượng chức năng tiến hành truy tìm thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cấm bay

Trực chiến 24/24 giờ

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, từ ngày 17 đến 24-2-2026 (tức kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), đã phát hiện 6 vụ thiết bị bay không người lái (UAV) hoạt động trái phép gần khu vực đầu thềm đường cất hạ cánh, khiến hơn 83 chuyến bay bị ảnh hưởng. Nguy cơ mất an toàn hàng không ở mức nghiêm trọng, gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến của thành phố.

Lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ trao đổi với người nước ngoài sử dụng flycam trái phép

Ngay khi nhận chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương vào cuộc. Chỉ 15 phút sau khi nhận lệnh, lực lượng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến – đơn vị chuyên trách đã có mặt, kích hoạt hệ thống giám sát chuyên dụng. Dù quân số mỏng, đơn vị đồng thời đảm bảo nhiều nhiệm vụ trong dịp tết nhưng vẫn tổ chức trực chiến 24/24 giờ, vận hành hệ thống giám sát liên tục.

Theo Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến - Công an TP Đà Nẵng, khi hệ thống được kích hoạt, gần như toàn bộ không phận thành phố nằm trong vùng kiểm soát. Thiết bị có thể phát hiện UAV ngay từ khi khởi động; nhanh chóng xác định được loại thiết bị, độ cao, tốc độ, hướng bay, quãng đường bay và đặc biệt là xác định được chính xác vị trí người điều khiển bằng hệ thống dò quét hiện đại.

Công an TP Đà Nẵng phối hợp đơn vị liên quan làm việc với trường hợp sử dụng flycam trái phép

Thiết bị thu giữ

“Khó khăn không nằm ở việc xác định vị trí mà ở việc nhanh chóng tiếp cận người điều khiển trong điều kiện giao thông đông đúc một cách kịp thời. Có trường hợp cách vài cây số, sau khi xác định được vị trí người điều khiển, các cán bộ trinh sát phải tìm cách tiếp cận một cách nhanh nhất”, một cán bộ trinh sát Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến cho biết.

Tăng cường lá chắn an toàn hàng không

Mỗi vụ việc bắt đầu bằng một tín hiệu xuất hiện trên màn hình giám sát. Khi xác định UAV bay trong khu vực cấm hoặc hạn chế bay, tổ công tác lập tức phân tích dữ liệu, khoanh vùng vị trí người điều khiển, đồng thời triển khai lực lượng cơ động tiếp cận hiện trường.

Nhờ kỹ năng nghiệp vụ và phương tiện kỹ thuật hiện đại, kết hợp phối hợp với công an phường sở tại và các đơn vị liên quan, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ các trường hợp sử dụng UAV trái phép. Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp vi phạm là khách du lịch trong nước và quốc tế sử dụng flycam để quay clip, chụp ảnh; một số cá nhân tự phát sử dụng thiết bị nhưng không nắm rõ quy định pháp luật.

Lực lượng công an được huy động để ngăn chặn, xử lý thiết bị bay không người lái trái phép ở Đà Nẵng

Theo Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến - Công an TP Đà Nẵng, một trong những nguyên nhân dẫn đến vi phạm là nhận thức chưa đầy đủ về quy định pháp luật. Nhiều người cho rằng chỉ cần có giấy phép bay là có thể sử dụng UAV.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, ngoài giấy phép ghi rõ thông tin thiết bị, người điều khiển, tọa độ, độ cao và thời gian bay, cá nhân, tổ chức còn phải thực hiện hiệp đồng hoặc thông báo bay với cơ quan chức năng địa phương trước khi cất cánh. Việc không thực hiện đầy đủ quy trình vẫn bị xem là vi phạm.

Đà Nẵng có đặc thù sân bay nằm trong lòng thành phố. Theo Quyết định 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, khu vực cấm bay quanh cảng hàng không bao gồm phạm vi bán kính 5km tính từ ranh giới sân bay và kéo dài khoảng 15km theo trục đường cất hạ cánh. Đây là vùng cấm tuyệt đối đối với máy bay không người lái, flycam và các phương tiện bay siêu nhẹ, đặc biệt tại khu vực đường cất hạ cánh, vệt bay và khu vực chờ của máy bay.

Ngoài vùng cấm, các khu vực lân cận thuộc vùng hạn chế bay phải được sự cho phép của cơ quan quản lý điều hành bay quân sự và cơ quan quản lý hoạt động bay tại cảng hàng không trước khi tổ chức bay. Việc tự ý sử dụng flycam, UAV trong khu vực cấm hoặc hạn chế bay, nhất là tại các sân bay lớn như Đà Nẵng, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lực lượng công an triển khai nghiệp vụ để phát hiện, xử lý trong thời gian qua

Từ thực tiễn, tại buổi hội ý nghiệp vụ về công tác xử thiết bị bay không người lái giữa các lực lượng trên địa bàn TP Đà Nẵng, đại diện Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến - Công an TP Đà Nẵng cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện quy chế phối hợp giữa cảng hàng không, lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương; tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức diễn tập định kỳ để nâng cao khả năng xử lý tình huống. Song song đó, công tác tuyên truyền pháp luật về sử dụng UAV cần được đẩy mạnh, đặc biệt tại các khu du lịch, cơ sở lưu trú, nhằm giúp người dân và du khách hiểu rõ quy định, tránh vi phạm đáng tiếc.

XUÂN QUỲNH